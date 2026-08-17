ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΕΙΣ και κωμοπόλεις στην ΑΜΕΡΙΚΗ με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ... Δείτε μια ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΛΙΣΤΑ με κάποιες από αυτές...

Θα εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι υπάρχουν περισσότερες από… εκατό αμερικανικές πόλεις με ελληνικά ονόματα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι υ...











Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, έχει πάρει το όνομά της από την θεά Αθηνά: Μπορείτε να βρείτε το ελληνικό όνομα Αθήνα σε πόλεις στις πολιτείες:

Τζόρτζια, Οχάιο, Αλαμπάμα, Ιντιάνα, Μέιν, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια, Τενεσί, Τέξας, Δυτική Βιρτζίνια , Ουισκόνσιν, Λουιζιάνα, Μίτσιγκαν, Ιλλινόις, Πενσυλβάνια. Υπάρχει επίσης μια νέα Αθήνα στο Ιλινόις και μια κομητεία Αθήνα στο Οχάιο,

Αττική, στην Νέα Υόρκη

Αχίλλεια στην Οκλαχόμα και Αχιλλέας, στην Βιρτζίνια. Ο Αχιλλέας ήταν ο μεγαλύτερος πολεμιστής του Τρωικού Πολέμου, σκοτώθηκε μόνο όταν ένα βέλος χτύπησε τη φτέρνα του, το μοναδικό τρωτό σημείο στο σώμα του.

Απόλλωνας στην Πενσυλβάνια, Βόρειος Απόλλωνας στην Πενσυλβάνια, Παραλία του Αππόλωνα στη Φλόριντα. Ο Απόλλωνας ήταν ο Ολύμπιος θεός της μουσικής και του φωτός.

Αμαζονία, στο Μιζούρι (Οι Αμαζόνες στην ελληνική μυθολογία ήταν μια άγρια ​​γυναικεία φυλή πολεμιστριών)

Αρκαδία στην Καλιφόρνια, στην Φλόριντα, στην Ιντιάνα, Αϊόβα, στο Κάνσας, στη Λουιζιάνα, στο Μίσιγκαν, στο Μιζούρι, στη Νεμπράσκα, στην Πενσυλβάνια, στη Νότια Καρολίνα, και στο Ουισκόνσιν (Η Αρκαδία ήταν ένα διάσημο μέρος στην αρχαία Ελλάδα και νομός της Πελοποννήσου στη σύγχρονη Ελλάδα.)

Η Κορυφή του Αρη, στο Νέο Μεξικό (Αρης είναι ο έλληνας θεός του πολέμου)

Αργώ, στο Τέξας (Αργώ ήταν το όνομα του διάσημου πλοίου που ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες χρησιμοποίησαν για να πλεύσουν στο ταξίδι τους για να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας)

Άργος, Ιντιάνα (το όνομα του σκύλου του Οδυσσέα », και μια περιοχή στην νότια Πελοπόννησο)

Αρίων στην Αϊόβα και το Οχάιο (Αρίων ήταν ο ποιητής που πετάξαν στη θάλασσα οι πειρατές και που διασώθηκε από ένα δελφίνι)

Ατλας ήταν ο άμοιρος Τιτάνας που ήταν καταδικασμένος να κρατάει τον ουράνιο θόλο στους ώμους του για πάντα. Πολλές παραλλαγές του ονόματός του μας έδωσαν μια σειρά από αμερικανικές πόλεις και τα ονόματα πόλεων: Ατλας ήταν ο άμοιρος Τιτάνας που ήταν καταδικασμένος να κρατάει τον ουράνιο θόλο στους ώμους του για πάντα. Πολλές παραλλαγές του ονόματός του μας έδωσαν μια σειρά από αμερικανικές πόλεις και τα ονόματα πόλεων:









Η παραλία του Ατλαντα, στη Φλόριντα

Ατλάντας στη Γεωργία, το Αϊντάχο, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, την Αϊόβα, το Κάνσας, τη Λουιζιάνα, το Μιζούρι, τη Νεμπράσκα, τη Νέα Υόρκη, το Τέξας. Υπάρχει επίσης το όνομα Ατλας στο Μίτσιγκαν και το Κάνσας, και το όνομα ΑΤλάντικ σίτι του Νιού Τζέρσει.

Δάφνη, στην Αλαμπάμα (η Δάφνη ήταν μια όμορφη γυναίκα που καταδιώκονταν από τον θεό Απόλλωνα. μεταμορφώθηκε σε δέντρο, προκειμένου να γλυτώσει.)

Κάστορ, στη Λουιζιάνα (Κάστορας και Πολυδεύκης ήταν διάσημο δίδυμο της ελληνικής μυθολογίας)

Καλυψώ, Βόρεια Καρολίνα (Η νύμφη Καλυψώ ήταν μια μάγισσα που προσπάθησε να πείσει τον ήρωα Οδυσσέα να μείνει μαζί της στο νησί της.)

Κασσάνδρα, στην Πενσυλβάνια (η Κασσάνδρα ήταν μάντισσα που ήταν καταραμένη από τον Απόλλωνα, έτσι ώστε να μη δίνει κανένας πίστη στις προφητείες της)

Κλειώ στην Αλαμπάμα, την Καλιφόρνια, τη Γεωργία, την Αϊόβα, το Μίσιγκαν, τη Νότια Καρολίνα και την Δυτική Βιρτζίνια. Η Κλειώ ήταν μία από τις εννέα Μούσες της ελληνικής μυθολογίας

Κόρινθος στο Κεντάκι, στο Μισισίπι, τη Νέα Υόρκη, το Τέξας, το Βερμόντ. Η Κόρινθος είναι μια σημαντική πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.

Κρήτη στο Ιλινόις και την Νεμπράσκα. Η Κρήτη είναι το νησί όπου ανατράφηκε ο Δίας ως μωρό και το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα.

Δελφοί στην Ιντιάνα, το Κεντάκι και τη Νέα Υόρκη. Οι Δελφοί ήταν το πιο γνωστό μαντείο στα αρχαία χρόνια.

Εκτωρ στο Αρκάνσας, την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη. Ο Έκτορας ήταν ο γενναίος Βασιλιάς της Τροίας που πολέμησε στην πλευρά των Τρώων εναντίον των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου. Σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα.

Ο Όμηρος στην Αλάσκα, την Τζόρτζια, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, τη Λουιζιάνα, τη Νεμπράσκα, τη Νέα Υόρκη και το Οχάιο. Ο Όμηρος ήταν αρχαίος ποιητής και συγγραφέας, ο οποίος μας έδωσε τα διάσημα βιβλία Ιλιάδα και Οδύσσεια

Εσπερία, στην Καλιφόρνια. Η Εσπερία, το θηλυκό του επιθέτου Εσπέριος που αναφέρεται στον βραδινό ή σε αυτόν που βρίσκεται δυτικά.

Εσπερος, στο Κολοράντο. Έσπερος (μυθολογία), μυθικό πρόσωπο που προσωποποιούσε τον Αποσπερίτη.

Ειρήνη, στη Νότια Ντακότα και το Τέξας. Η Ειρήνη είναι ελληνικό όνομα και η προσωποποίηση της Ειρήνης.

Ιρις, στη Νότια Καρολίνα. Η Ίρις ήταν η ελληνική θεά του Ουράνιου Τόξου.

Ιθάκη, στη Νεμπράσκα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο. Η Ιθάκη ήταν το το νησί του Οδυσσέα.

Παρθενών, στο Αρκάνσας. Ο Παρθενώνας στην Αθήνα είναι ο υπέροχος ναός στην Ακρόπολη, που χτίστηκε προς τιμήν της μεγάλης θεάς Αθηνάς

Δίκη στην Αϊόβα και το Τέξας. Η Δίκη (Δική) ήταν κατά την ελληνική μυθολογία η προσωποποίηση της Δικαιοσύνης

Ηχώ στην Λουιζιάνα, τη Μινεσότα το Όρεγκον, το Τέξας, τη Γιούτα. Η Ηχώ ήταν ορεσίβια Νύμφη στην ελληνική μυθολογία, που οι Μούσες την δίδαξαν άσμα, αυλό και σύριγμα. Έτσι έμεινε γνωστή για τη μελωδική φωνή της.

Έρωτας στη Λουιζιάνα και την Αριζόνα. Ο Έρωτας ήταν έλληνας θεός της αγάπης

Άδης στο Κρίκ και την Ουάσιγκτον. Ο Άδης ήταν ο θεός του Κάτω Κόσμου

Χέρκουλες στην Καλιφόρνια. Ηρακλής (ο Ηρακλής) ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας της αρχαίας Ελλάδας.

Μαραθώνας, στη Νέα Υόρκη. Η Μάχη του Μαραθώνα που διεξήχθη τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 490 π.Χ, αποτελεί σύγκρουση μεταξύ των Ελλήνων (Αθηναίοι και Πλαταιείς) και των Περσών κατά την πρώτη εισβολή των Περσών στην Ελλάδα.



Μέδουσα, στη Νέα Υόρκη. Η Μέδουσα στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ως μία από τις τρεις Γοργόνες.

Μέντωρ, στη Μινεσότα και το Οχάιο. Ο Μέντωρ ήταν ένα πρόσωπο της Οδύσσειας στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύθηκε «τα του οίκου του» όταν έφευγε για τον Τρωικό Πόλεμο.

Ο Όλυμπος ήταν το βουνό των αρχαίων θεών. Από τον Όλυμπο παίρνουμε τοπωνύμια, όπως: Olympic Valley στην Καλιφόρνια, Olympia Heights στη Φλόριντα, Olympia Fields στο Ιλινόις. Τα ονόματα αυτά θα μπορούσαν επίσης να προέρχονται από την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου γίνονταν στην αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Muse, στην Πενσυλβάνια. Οι εννέα Μούσες στην ελληνική μυθολογία ήταν αυτές που ενέπνευσαν τις τέχνες, τις επιστήμες, τη μουσική και όλα τα πολιτιστικά πράγματα.

Ορέστης, στην Ιντιάνα. Στην ελληνική μυθολογία, ο Ορέστης ήταν γιος του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, αδερφός της Ηλέκτρας και της Ιφιγένειας.

Pandora, στο Οχάιο και το Τέξας. Η Πανδώρα σύμφωνα με το μύθο αποδέσμευσε και σκόρπισε στην ανθρωπότητα όλα τα δεινά και τις ασθένειες που ήταν κρυμμένες σε ένα πιθάρι

Πηνελόπη, Τέξας. Η Πηνελόπη, γνωστή ηρωίδα από την Οδύσσεια του Ομήρου.

Σπάρτη στη Γεωργία, το Ιλινόις, το Κεντάκι, το Μίσιγκαν, το Μισισίπι, το Νιου Τζέρσεϋ, τη Νέα Υόρκη, το Τενεσί, τη Βιρτζίνια και το Ουισκόνσιν. Η Σπάρτη ήταν μια διάσημη πόλη-κράτος στην αρχαία Ελλάδα, που φημιζόταν για τους εξαιρετικά πειθαρχημένους ​​πολεμιστές της

Θήβα, στο Ιλινόις. Η Θήβα, όπως και ολόκληρη η Βοιωτία, έχει εξαιρετικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική μυθολογία.

Τροία στην Αλαμπάμα, το Αϊντάχο, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, την Αϊόβα, το Κάνσας, το Μέιν, το Μίσιγκαν, το Μισούρι, τη Μοντάνα, το Νιου Χάμσαϊρ, τη Νέα Υόρκη, τη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια, τη Νότια Καρολίνα, το Τενεσί, το Τέξας, το Βερμόντ, την Βιρτζίνια, τη Δυτική Βιρτζίνια . Η Τροία ήταν η αρχαία μυθολογική πόλη όπου έλαβε χώρα ο περίφημος Τρωικός Πόλεμος.

Ζέφυρος, στη Φλόριντα και Ζέφυρος στη Νεβάδα και το Τέξας. Ο Ζέφυρος ήταν ένας από τους θεούς του ανέμου.

Νότος, στο Ιντάχο.Ο Νότος ήταν ένας άλλος θεός του ανέμου

Ωρίον, στο Ιλλινόις και το Μίσιγκαν. Ο Ωρίων ήταν ένας γίγαντας της ελληνικής μυθολογίας που είχε τοποθετηθεί στα αστέρια σαν τον Αστερισμό του Ωρίωνα

Ελεν, στη Τζόρτζια, το Μέριλαντ, το Μισούρι, τη Μοντάνα, τη Νέα Υόρκη, την Οκλαχόμα, τη Δυτική Βιρτζίνια Και Helenville στο Ουισκόνσιν. Η Ελένη της Τροίας ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στη γη, και η αιτία του Τρωικού Πολέμου.

Ulysses, στο Κάνσας, το Κεντάκι, τη Νεμπράσκα, την Πενσυλβάνια. (Οδυσσέας)

Ουρανία, στη Λουιζιάνα. Η Ουρανία ήταν η μία από τις εννέα Μούσες

Ουρανός, στην Αλάσκα. Ο Ουρανός ήταν ένα πρωτότυπο Τιτάνα, σύζυγος της Γαίας (Μητέρας Γης). Αυτή ήταν απλά μια σύντομη λίστα με τις πόλεις των ΗΠΑ με ελληνικά ονόματα.



Υπάρχουν ακόμα περισσότερες πόλεις και χωριά με σύγχρονα ελληνικά ονόματα ή αρχαία ελληνικά ονόματα.











Αυτή ήταν απλά μια σύντομη λίστα με τις πόλεις των ΗΠΑ με ελληνικά ονόματα.Υπάρχουν ακόμα περισσότερες πόλεις και χωριά με σύγχρονα ελληνικά ονόματα ή αρχαία ελληνικά ονόματα.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχουν μόνο 16 πόλεις με το όνομα Αθήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και 26 αμερικανικές πόλεις που περιέχουν το ελληνικό όνομα της Τροίας στο όνομά τους.Δείτε έναν κατάλογο των αμερικανικών πόλεων με ελληνικά ονόματα που προέρχονται κυρίως από την ελληνική μυθολογία και την ιστορία.