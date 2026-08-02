Ολονύκτια Μάχη για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών για να ανακοπεί η φωτιά στη Δυτική Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις ...
Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου.
Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Η φωτιά περίπου στις οκτώ το βράδυ είχε κυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου.
Στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να προλάβουν το πύρινο μέτωπο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με τα μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων.
Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της μέρας αύριο και εφόσον τη νύχτα έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις στη δημιουργία αυτών των ζωνών η mega- φωτιά της Δυτικής Αττικής θα είναι δυνατό να τιθασσευτεί.
Αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκτάριου με μηχανήματα του στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των εργολάβων Antinero υπό τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας.
Αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκτάριου με μηχανήματα του στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των εργολάβων Antinero υπό τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας.
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