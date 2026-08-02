Ολονύκτια Μάχη για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών για να ανακοπεί η φωτιά στη Δυτική Αττική





Στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να προλάβουν το πύρινο μέτωπο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με τα μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων.







Αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκτάριου με μηχανήματα του στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των εργολάβων Antinero υπό τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας. Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της μέρας αύριο και εφόσον τη νύχτα έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις στη δημιουργία αυτών των ζωνών η mega- φωτιά της Δυτικής Αττικής θα είναι δυνατό να τιθασσευτεί.

Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Η φωτιά περίπου στις οκτώ το βράδυ είχε κυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου.