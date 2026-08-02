Λαγουβάρδος: Τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια - «Ο κίνδυνος παραμένει»

Για τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο ERT NEW...

Για τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο ERT NEWS.«Πάντα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα με ισχυρά μελτέμια πρέπει να είμαστε στο μέγιστο της προσοχής και της επιφυλακής, γιατί είχαμε ακραία συμπεριφορά μελτεμιών. Οι ταχύτητες που είδαμε το τελευταίο 48ωρο ήταν οι ισχυρότερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια και σε Αττική και σε Κρήτη. Είχαμε ξεκάθαρη εικόνα από δύο με τρεις ημέρες πριν για το ανεμολογικό πεδίο και είχαμε προειδοποιήσει», ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.Όπως σημείωσε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών η εικόνα για την πορεία των ανέμων τις επόμενες ημέρες είναι θετική, αλλά όπως τόνισε «δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε». «Η ταχύτητα των ανέμων πέφτει και μέχρι τις βραδυνές ώρες θα έχει μειωθεί αρκετά. Θα υπάρχει περιθώριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν με μεγαλύτερη ευκολία. Θα έχουμε μία μικρή ενίσχυση αύριο, με τους ανέμους να φτάνουν 4-5 μποφόρ και ριπές 50-60 km/h, σταδιακά πάμε σε αποκλιμάκωση από αύριο. Η κατάσταση θα είναι σίγουρα περισσότερο διαχειρίσιμη, ωστόσο, ακόμα και έτσι ο κίνδυνος για νέες εστίες παραμένει. Θέλει μεγάλη προσοχή ακόμη και με ασθενέστερους ανέμους, καθώς έχουμε σε εξέλιξη μία μεγάλη πυρκαγιά», τόνισε ο Κώστας Λαγουβάρδος.«Είναι νωρίς για να βγάλουμε το συμπέρασμα του αν ήταν ή όχι Megafire. Αυτός ο όρος είναι άτυπος και χρησιμοποιείται σε πυρκαγιές που έχουν κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα εκτάσεων. Πιθανότατα να είναι μία τέτοια πυρκαγιά. Αλλά θα έχουμε ολοκληρωμένη άποψη όταν καταγραφούν οι καμμένες εκτάσεις», κατέληξε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.