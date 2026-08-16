Εν ψυχρώ δολοφονία δικηγόρου στο Περού: Ο εκτελεστής την πλησίασε από πίσω και την πυροβόλησε στο κεφάλι σε μπαρ, δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο εκτελεστής πλησίασε από πίσω την Έλενα Σίλβα Παντίλα, την ώρα που απολάμβανε τον καφέ της με φίλους.Ο κρανοφόρος αφού ήρθε σε απόσταση αναπνοής από την ανυποψίαστη δικηγόρο, έβγαλε το όπλο και την πυροβόλησε πισώπλατα στο κεφάλι.Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση του Περού, η δικηγόρος που έπεσε θύμα δολοφονίας ήταν μητέρα δύο παιδιών.Παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, ο δράστης που διέφυγε από την περιοχή με μηχανή παραμένει ασύλληπτος.Άγνωστη παραμένει, επίσης, η αιτία της εν ψυχρώ εκτέλεσης της δικηγόρου.