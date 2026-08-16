Ιράν: Εκτέλεση άνδρα για επίθεση κατά αστυνομικών στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής δικαιοσύνης, ένας άνδρας εκτελέστηκε σήμερα 16/8/2026, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο για ...



Η υπόθεση Σαχράμ Σαντεγί



«Ο Σαχράμ Σαντεγί, που καταδικάστηκε σε θάνατο για επιχειρησιακή δράση προς όφελος του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί», γνωστοποίησε το πρακτορείο Mizan, το οποίο αποτελεί όργανο της δικαστικής εξουσίας.



Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο καταδικασθείς είχε επιτεθεί στις 8 Ιανουαρίου με το αυτοκίνητό του εναντίον αστυνομικών στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά εξ αυτών.



Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των οργανώσεων Iran Human Rights και Ensemble contre la peine de mort (ECPM), οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν το 2025 τουλάχιστον 1.639 άτομα, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ από το 1989.



Όπως επισημαίνουν διεθνείς ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν παραμένει η χώρα με τη συχνότερη χρήση της θανατικής ποινής παγκοσμίως, μετά την Κίνα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής δικαιοσύνης, ένας άνδρας εκτελέστηκε σήμερα 16/8/2026, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο για επίθεση με το όχημά του εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν.Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου, με πολλούς από τους θανατοποινίτες να έχουν καταδικαστεί λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις.Το κίνημα αμφισβήτησης, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου με αφορμή την άνοδο του κόστους διαβίωσης, εξελίχθηκε σε μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν που έφτασαν στην κορύφωσή τους στις 8 και 9 Ιανουαρίου.Η ιρανική εξουσία έχει παραδεχθεί τον θάνατο άνω των 3.000 ατόμων, αποδίδοντας τα βίαια επεισόδια σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που, κατά τους ισχυρισμούς της, ενορχηστρώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αντίθετα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του εξωτερικού κάνουν λόγο για καταστολή που οδήγησε σε χιλιάδες απώλειες.