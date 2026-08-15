Γέμισε Πακιστανούς -και με Παλαιστινιακές σημαίες- η πλατεία Κοτζιά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας...

Εκατοντάδες Πακιστανοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα για να τιμήσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας του Πακιστάν, με σημαίες,...

Εκατοντάδες Πακιστανοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα για να τιμήσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας του Πακιστάν, με σημαίες, χαμόγελα και παραδοσιακά φαγητά στους πάγκους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα, με τη συμμετοχή μελών της πακιστανικής κοινότητας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.Η 14η Αυγούστου αποτελεί εθνική εορτή για το Πακιστάν, καθώς θυμίζει τη μέρα του 1947 όταν η χώρα απέκτησε ανεξαρτησία μετά το τέλος της Βρετανικής Ινδίας και ανακηρύχθηκε κυρίαρχο κράτος.Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, Τζαβέντ Ασλάμ, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε τη σημασία της ημέρας για τους Πακιστανούς εργαζόμενους στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, «Σήμερα είναι 14 Αυγούστου, γι’ αυτό μαζεύονται εκατοντάδες και χιλιάδες εργάτες από το Πακιστάν, γιατί είναι η μέρα της ελευθερίας μας. Εμείς θέλουμε με δικαιοσύνη, δικαιώματα, σεβασμό και νόμους. Να υπάρχει κυβέρνηση στο Πακιστάν, χωρίς δωροδοκίες. Όπως υπάρχουν εδώ δικαιώματα και σεβασμός, θέλουμε να υπάρχουν και στη χώρα μας».Παράλληλα, ο Τζαβέντ Ασλάμ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κοινωνία και τους φορείς που στέκονται στο πλευρό της κοινότητας. «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που ήταν και είναι δίπλα μας σε κάθε μάχη και σε κάθε γιορτή, τον Δήμο Αθηναίων, τους βουλευτές, τα πολιτικά και εργατικά κόμματα που μας στηρίζουν. Είμαστε εργατική τάξη και είμαστε όλοι εδώ για ένα πράγμα: δουλειά, σεβασμό, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό», σημείωσε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και ο Αχμάντ Γιούνες, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα για περισσότερα από τριάντα χρόνια. «Εγώ είμαι 32 χρόνια στην Ελλάδα και περνάω πάρα πολύ καλά. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί, όλοι αγαπιόμαστε και πάμε καλά. Η 14η Αυγούστου είναι για εμάς η μέρα που χωρίσαμε από την Ινδία. Ήρθα στη γιορτή παρότι δυσκολεύομαι στο περπάτημα, γιατί είναι η γιορτή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.