Σαν σήμερα, Δεκαπενταύγουστος του 1904 ήταν... αντάρτες Μακεδονομάχοι μπαίνουν στα σκλαβωμένα χώματα για να τσακίσουν Κομιτατζήδες...!!!

Έτσι ελευθερώθηκε η Μακεδονία... Με πόνο και με αίμα... Και δεν έχει κανείς ΠΡΟΔΟΤΗΣ ο δικαίωμα σήμερα να την παραδίδει μαζί με την Ιστο...
Έτσι ελευθερώθηκε η Μακεδονία... Με πόνο και με αίμα... Και δεν έχει κανείς ΠΡΟΔΟΤΗΣ ο δικαίωμα σήμερα να την παραδίδει μαζί με την Ιστορία της
Και δεν έχουμε δικαίωμα κι εμείς να τους το επιτρέπουμε αλλά και να ξεχνάμε τις θυσίες των προγόνων μας για την Μακεδονία...
15/08/1904: Ανταρτικό σώμα αποτελούμενο από έξι άνδρες, υπό τον Μακεδόνα οπλαρχηγό Παντελή Κόκκινο, που προέρχεται από την ελεύθερη Ελλάδα, εισέρχεται στη Δυτική Μακεδονία με σκοπό να δράσει εναντίον των Βούλγαρων κομιτατζήδων στην περιοχή Βογατσικού.
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