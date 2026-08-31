Ναύαρχος Εγκολφόπουλος: «Αν κάνουν την πρώτη κίνηση... αυτό που θα τους συμβεί δεν το έχουν καταλάβει... Την τουρκία που ξέρουνε θα την ξεχάσουνε»

Ο αντιναύαρχος ε.α. κ. Ιωάννης Εγκολφόπουλος αναλύει τις κινήσεις της Τουρκίας, τις εξελίξεις στο Αιγαίο, τους τουρκικούς χάρτες, τα θαλά...









Ο αντιναύαρχος ε.α. κ. Ιωάννης Εγκολφόπουλος αναλύει τις κινήσεις της Τουρκίας, τις εξελίξεις στο Αιγαίο, τους τουρκικούς χάρτες, τα θαλάσσια πάρκα και τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», σε μια παρέμβαση με ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα για την ελληνική αποτροπή: «Αυτό που θα τους συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί».Τι επιδιώκει η Τουρκία στο Αιγαίο και γιατί ο κ. Εγκολφόπουλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χάρτες που παρουσίασε η Άγκυρα; Πώς συνδέονται οι τουρκικές κινήσεις με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και γιατί θεωρεί ότι απαιτείται σοβαρή ελληνική αντίδραση;Ο κ. Εγκολφόπουλος εξετάζει παράλληλα τη μεγάλη γεωπολιτική αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, τον παράγοντα Τραμπ, το Ισραήλ και τη θέση που επιχειρεί να καταλάβει η Άγκυρα στις νέες περιφερειακές ισορροπίες.Στο επίκεντρο της ανάλυση βρίσκονται τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και η επιλογή της τουρκικής πλευράς να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τον κ. Εγκολφόπουλο, γεωμορφολογικούς χάρτες που απεικονίζουν τον βυθό. Ο ίδιος εξηγεί γιατί θεωρεί αυτή τη λεπτομέρεια σημαντική και τη συνδέει με το ευρύτερο τουρκικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».Η συζήτηση δεν περιορίζεται όμως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κ. Εγκολφόπουλος τοποθετεί τις κινήσεις της Τουρκίας μέσα στη «μεγάλη εικόνα» της Μέσης Ανατολής. Αναφέρεται στις σχέσεις της Άγκυρας με Ιράν και Ρωσία, στις επαφές με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, καθώς και στον ρόλο των ΗΠΑ. Θυμίζει ακόμη την εμπειρία από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και τις κυρώσεις που τελικά αντιμετώπισε η Τουρκία.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ελληνική αποτροπή. Κατά την εκτίμηση του κ. Εγκολφόπουλου, το ζήτημα αποκτά πλέον και ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ η Αθήνα καλείται να παρακολουθεί προσεκτικά κάθε κίνηση που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο Αιγαίο.Στο τελευταίο και πιο έντονο μέρος της παρέμβασής του, ο κ. Εγκολφόπουλος αναφέρεται στο ενδεχόμενο μιας «πρώτης κίνησης» από την Τουρκία εναντίον της Ελλάδας ή της Κύπρου και διατυπώνει μια ιδιαίτερα ισχυρή εκτίμηση για τις συνέπειες που, κατά την άποψή του, θα ακολουθούσαν.Πρόκειται για προσωπική στρατηγική εκτίμηση του ομιλητή και όχι για πρόβλεψη δεδομένης στρατιωτικής εξέλιξης ή αντίδρασης τρίτων κρατών.Ιωάννης Εγκολφόπουλος (Αντιναύαρχος ε.α.): Ο εν ενεργεία επί χρόνια σχολιαστής και στρατιωτικός αναλυτής σε τηλεοπτικές εκπομπές. Υπήρξε κυβερνήτης της φρεγάτας «Αδρίας» κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων το 1996.