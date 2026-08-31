Επίθεση σε Αστυνομικούς στον Πειραιά... Τους ξυλοκόπησαν ενώ περίμεναν να μεταβούν στην Υπηρεσία τους!

Άγρια επίθεση εις βάρος δύο αστυνομικών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/08) στον Πειραιά, με τις Αρχές να εξετάζουν το υλικό απ...

Άγρια επίθεση εις βάρος δύο αστυνομικών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/08) στον Πειραιά, με τις Αρχές να εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις δράστες.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00, όταν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», βρίσκονταν στη στάση έξω από την έξοδο Ε8 του λιμανιού του Πειραιά και περίμεναν το λεωφορείο Χ96, προκειμένου να μεταβούν στην υπηρεσία τους.Τη στιγμή εκείνη, ένα γκρι αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά τους. Από το όχημα κατέβηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία απευθύνθηκαν στον έναν από τους δύο αστυνομικούς, λέγοντάς του: «Γιατί με κοιτάς;», σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR και του Βαγγέλη Γκούμα.Ο αστυνομικός, ο οποίος φορούσε πολιτικό μπουφάν από πάνω, φέρεται να απάντησε: «Δεν σε κοίταξα. Παρακαλώ πολύ, αφήστε μας ήσυχους».Ακολούθησε επίθεση, με τα τέσσερα άτομα να τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι, ενώ, στη συνέχεια χτύπησαν και τον δεύτερο αστυνομικό.Περαστικός που αντιλήφθηκε το περιστατικό, ενημέρωσε την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, έφτασε περιπολικό στο σημείο και οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδρομή του γκρι αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις δράστες και να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση.