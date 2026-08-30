Διαδώστε να μην ξεχαστεί ΠΟΤΕ...!!! Φοβερό ντοκουμέντο προδοσίας απ΄τον Ριζοσπάστη: «Πράκτορας της Μπουζουαρζίας» ο Εθνομάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης... και δεν έλεγαν μόνο αυτά...









Όλοι γνωρίζουμε το “αν δεν νικιόμασταν στην Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σήμερα πεθαμένη και μεις μεγάλη Ελλάδα. Γι αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήττα στην Μικρά Ασία, μα και την επιδιώξαμε” που είχε πει ο Νίκος Ζαχαριάδης (Ριζοσπάστης, 12 Ιουλίου 1935).Το φύλλο αυτό δεν υπάρχει στην Εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη παρόλο που υπάρχει το φύλλο της προηγούμενης ημέρας της επόμενης, και όλων των υπολοίπων ημερών μέχρι το τέλος του μήνα…Στο φύλλο της 26 Νοεμβρίου του 1929 ο ριζοσπάστης κάνει αναφορά στον Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος ΜΑΡΤΎΡΗΣΕ στα χέρια του τουρκικού όχλου και δεν έφυγε όταν πέθαινε ο Ελληνισμός στην Μικρά Ασία (ενώ είχε την δυνατότητα) αλλά έμεινε και θυσιάστηκε...λέει το κείμενο “το πρωί της Κυριακής οι καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού ήχησαν πένθημα, δίνοντας το σύνθημα της γενικής κινητοποίησης: Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Αξιωματικοί, Παπάδες, στρατός, αστυνομία, πόρνες, όλο το σκυλολόι της Μπουρζουαζίας κατέκλεισε το “ιερό” ναό. Επρόκειτο να γίνει το μνημόσυνο του“εθνομάρτυρος” μητροπολίτου Σμύρνης” …πόρνες σκυλολόι και εισαγωγικά στο “εθνομάρτυρος”…(!)“Το μνημόσυνο του Χρυσόστομου του ΠΡΑΧΤΟΡΑ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ και ιδιαίτερα η καμπάνια που ξεσήκωσε η Μπουρζουαζία…”…πράκτορα της Ελληνικής Μπουρζουαζίας…(!)