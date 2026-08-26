Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε

Αυγούστου 30, 2026

  Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκ...

 



Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκα και στη συνέχεια έβγαλε όπλο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η μεταξύ τους σχέση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μετά από λογομαχία.

Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε με όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός. Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)