Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε

Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκ...
Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκα και στη συνέχεια έβγαλε όπλο.
Όπως αναφέρει το voria.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η μεταξύ τους σχέση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μετά από λογομαχία.
Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε με όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός. Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.
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