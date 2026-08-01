Δεν έχει σταματημό! Η φωτιά μπήκε στη Βενίζα Μεγάρων και συνεχίζει Νότια... Εκκενώσεις προς Μέγαρα!

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ η φωτιά μπήκε στην Βενίζα Μεγάρων με κατεύθυνση νότια και μαίνεται ασταμάτητα αφού οι εντολές στις Πυροσβεστικές...

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ η φωτιά μπήκε στην Βενίζα Μεγάρων με κατεύθυνση νότια και μαίνεται ασταμάτητα αφού οι εντολές στις Πυροσβεστικές Δυνάμεις ήταν η εκκένωση των περιοχών μαζί με τους κατοίκους της.

Οι εκκενώσεις γίνονται προς Μέγαρα, από Αλεποχώρι, Λούμπα, Ζάχουλη, Βενίζα και τις γύρω περιοχές οι οποίες πέραν των οικισμών είναι γεμάτες από διάσπαρτες οικείες. Νωρίτερα από όλη αυτή την περιοχή οι αστυνομικοί εκκένωναν πόρτα πόρτα τους κατοίκους και τους παραθεριστές.

Οι αστυνομικοί κινούνται από σπίτι σε σπίτι, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις εκκένωσης, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπου απαιτείται στον απεγκλωβισμό πολιτών.