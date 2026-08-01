Το Ηνωμένο Βασίλειο συνέλαβε Τούρκο για παροχή χρηματοδότησης και προμηθειών στη Χαμάς ως δήθεν… ανθρωπιστική βοήθεια

Ένας Τούρκος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με κατηγορίες που ισχυρίζονται ότι συνωμότησε για τη διοχέτευση χρημάτων και προμηθειών στη ...
Ένας Τούρκος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με κατηγορίες που ισχυρίζονται ότι συνωμότησε για τη διοχέτευση χρημάτων και προμηθειών στη Χαμάς μέσω του ηγετικού του ρόλου σε αυτό που οι εισαγγελείς αποκαλούν εικονική παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση.
Ο Μοχάμεντ Γιουσέφ Χάσνα, 45 ετών, από την Κωνσταντινούπολη, διατάχθηκε να κρατηθεί εν αναμονή των διαδικασιών έκδοσης που θα λάβουν χώρα πριν μπορέσει να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη.
Ο Αμερικανός Εισαγγελέας Τζέιμι ΜακΝτόναλντ στο Μανχάταν αναφέρει ότι ο Χάσνα εργάστηκε στενά με την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς για την παράδοση προμηθειών, τροφίμων και χρηματοδότησης στη Χαμάς υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Δεν είναι ακόμα γνωστό ποιος θα εκπροσωπήσει τον Χάσνα στις ΗΠΑ.
Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά του Χάσνα περιλαμβάνουν τη συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης στη Χαμάς, τη συνωμοσία για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Κάθε κατηγορία επιφέρει μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών.
Σε ανακοινωθέν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο Χάσνα εργάστηκε στενά με το ανώτατο στέλεχος της Χαμάς Γκάζι Χαμάντ, μέλος του κυβερνητικού οργάνου της Χαμάς, τουλάχιστον από το 2023.
Συνελήφθη στη Βρετανία ο με έδρα την Τουρκία Παγκόσμιος Διευθυντής «Εικονικής» Φιλανθρωπικής Οργάνωσης – Κατηγορείται για Συνωμοσία με σκοπό την Παροχή Υλικής Υποστήριξης στη Χαμάς:
Πηγή: US Department of Justice
Στη σύλληψη του 45χρονου Μοχάμεντ Γιουσέφ Χάσνα (γνωστού και ως «Ορχάν Κορκμάζ» ή «Αμπού αλ-Μπαράα»), διευθυντικού στελέχους διεθνούς ΜΚΟ με έδρα την Κωνσταντινούπολη, προχώρησαν οι βρετανικές Αρχές σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες.
Ο Χάσνα αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για συνωμοσία, παροχή υλικής υποστήριξης και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας υπέρ της Χαμάς.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στη Νέα Υόρκη, ο 45χρονος εκμεταλλεύτηκε τη διευθυντική του θέση σε φιλανθρωπική οργάνωση εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να διοχετεύει μετρητά, τρόφιμα και πολεμικά διαθέσιμα στην ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα, υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής συνδρομής.
Το «ξέπλυμα» μέσω φιλανθρωπίας
Οι αμερικανικές Αρχές αποκαλύπτουν ότι ο Χάσνα βρισκόταν σε απευθείας συντονισμό με το ανώτερο στέλεχος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.
Οι δυο τους οργάνωναν τη μεταφορά χρηματικών ποσών, την εισαγωγή προμηθειών μέσω Αιγύπτου και τη διοχέτευσή τους σε αποθήκες που ελέγχονταν από την οργάνωση.
Για να καλύψουν τα ίχνη τους:
Παραποιούσαν τα παραστατικά παράδοσης, εμφανίζοντας ως παραλήπτη το «Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης» της Γάζας, ενώ τα υλικά κατέληγαν σε ελεγχόμενες από τον Χάσνα αποθήκες.
Δημοσίευαν οπτικοακουστικό υλικό από το οποίο είχαν αφαιρεθεί τεχνηέντως οι σημάνσεις των χώρων αποθήκευσης.
Ενδεικτικό του μεγέθους της απάτης είναι το γεγονός ότι τα δηλωθέντα έσοδα της εν λόγω ΜΚΟ σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, εκτοξευόμενα από τα 41,8 εκατ. δολάρια το 2023 σε 81,56 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ για το 2025 δηλώθηκαν φιλανθρωπικές δαπάνες ύψους 91 εκατ. δολαρίων.
Αυστηρό μήνυμα από τις Αρχές των ΗΠΑ
Τα χρήματα που ρέουν από εικονικές φιλανθρωπικές οργανώσεις τροφοδοτούν την τρομοκρατία της Χαμάς. Η οργάνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά τα παράνομα δίκτυα, τόνισε ο Βοηθός Υπουργός Δικαιοσύνης για την Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, Τζον Άιζενμπεργκ.
Από την πλευρά του, ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζέιμι ΜακΝτόναλντ, σημείωσε πως η σύλληψη αποδεικνύει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διαλύσουν τα διεθνή κυκλώματα που χρησιμοποιούν τη «βιτρίνα» της φιλανθρωπίας για την ενίσχυση βίαιων οργανώσεων.
Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τρεις διαφορετικές κατηγορίες, εκ των οποίων η κάθε μία επισύρει μέγιστη ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.
Στην έρευνα συμμετείχαν ενεργά, εκτός από το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι βρετανικές διωκτικές Αρχές καθώς και η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (Shin Bet).
Αναλυτικά:
Αποσφραγίστηκε σήμερα [31/07] κατηγορητήριο τριών σκελών, το οποίο απαγγέλλει κατηγορίες στον Μοχάμεντ Γιουσέφ Χάσνα, γνωστό και ως «Ορχάν Κορκμάζ» και «Αμπού αλ-Μπαράα», 45 ετών, από την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης στη Χαμάς -μια χαρακτηρισμένη από τις ΗΠΑ ξένη τρομοκρατική οργάνωση- καθώς και για σχετικές κατηγορίες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Όπως υποστηρίζεται, ο Χάσνα χρησιμοποίησε την υψηλόβαθμη θέση του σε μια υποτιθέμενη παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση για να συντονίζεται απευθείας με την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς σχετικά με την παράδοση κεφαλαίων και εφοδίων στη Γάζα, καθώς και τη διανομή αυτών των κεφαλαίων και εφοδίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ηγεσίας της Χαμάς. Ο Χάσνα συνελήφθη σήμερα [31/07] στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Τα χρήματα πουρέουν από εικονικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως αυτή που περιγράφεται στην προσφυγή, τροφοδοτούν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των ωμοτήτων που διέπραξε η οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Βοηθός Υπουργός Δικαιοσύνης για την Εθνική Ασφάλεια, Τζον Α. Άιζενμπεργκ.
«Η Χαμάς δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ενέσεις χρήματος μέσω των παράνομων χρηματοπιστωτικών της δικτύων.
»Το Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας θα συνεχίσει να εργάζεται ακατάπαυστα για την εξάρθρωση των επιχειρήσεων της Χαμάς, μεταξύ άλλων μέσω διώξεων όπως αυτή».
«Ο Μοχάμεντ Χάσνα κατηγορείται ότι καταχράστηκε τη θέση του ως παγκόσμιος διευθυντής μιας υποτιθέμενης ανθρωπιστικής οργάνωσης για να συγκεντρώσει χρήματα και να παράσχει κεφάλαια και εφόδια στη Χαμάς, μια βάναυση τρομοκρατική οργάνωση υπεύθυνη για τη δολοφονία δεκάδων Αμερικανών και πάνω από χιλίων άλλων αθώων θυμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ειδεχθών ωμοτήτων της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζέιμι ΜακΝτόναλντ, για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
«Ο Χάσνα συνεργάστηκε στενά με την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς για να παραδώσει εφόδια, τρόφιμα, χρηματοδότηση και άλλα υλικά σε τρομοκράτες υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας.
»Η σύλληψη του Μοχάμεντ Χάσνα αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη διαμόρφωση και εξάρθρωση των παράνομων παγκόσμιων δικτύων χρηματοδότησης της Χαμάς και των εικονικών φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις και τους βίαιους σκοπούς τους χρησιμοποιώντας το ψεύδος της φιλανθρωπίας».
«Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε μια υποτιθέμενη οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας για να συγκεντρώσει κεφάλαια και να παράσχει χρηματοδότηση και εφόδια στη Χαμάς, μια αδίστακτη διεθνή τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τζάροντ Μπράουν του Τμήματος Αντιτρομοκρατίας του FBI.
«Σύμφωνα με την ποινική προσφυγή, ο κατηγορούμενος συντόνιζε τις ενέργειές του στενά με ανώτερο ηγέτη της Χαμάς και γνώριζε ότι οι πόροι πήγαιναν σε αυτή την ομάδα και όχι σε αμάχους που είχαν ανάγκη.
»Το FBI είναι δεσμευμένο να κόψει τη χρηματοδότηση και άλλη συνδρομή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με την αμερικανική κυβέρνηση και τους διεθνείς εταίρους μας για την παρουσίαση ενός ενιαίου μετώπου κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας».
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην προσφυγή, ο Χάσνα είναι ο παγκόσμιος διευθυντής μιας υποτιθέμενης διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης εγγεγραμμένης στο Ηνωμένο Βασίλειο (η «Εικονική Φιλανθρωπική Οργάνωση»).
Από αυτή τη θέση, ο Χάσνα φέρεται να παρείχε χρηματοδότηση και αγαθά στη Χαμάς, μεταξύ άλλων συντονιζόμενος εκτενώς με άτομα στα υψηλότερα επίπεδα της Χαμάς.
Όπως υποστηρίζεται, ο Χάσνα συνεργάστηκε στενά με το ανώτερο στέλεχος της Χαμάς Γκάζι Χαμάντ (Χαμάντ), μέλος του ηγετικού οργάνου της Χαμάς που είναι γνωστό ως Πολιτικό Γραφείο και Υπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Γάζα (MoSD), μιας υποτιθέμενης κυβερνητικής υπηρεσίας που ελέγχεται από τη Χαμάς.
Η Χαρακάτ αλ-Μουκαουάμα αλ-Ισλαμίγια, κοινώς γνωστή ως Χαμάς, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1987 και έχει χαρακτηριστεί ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1997.
Από την ίδρυσή της, ο δηλωμένος σκοπός της Χαμάς είναι η δημιουργία ενός ισλαμικού παλαιστινιακού κράτους σε όλο το Ισραήλ μέσω της εξάλειψης του Κράτους του Ισραήλ με βίαιο ιερό πόλεμο, ή τζιχάντ.
Η Χαμάς προωθεί επίσης επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των πολιτών της, και για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Χαμάς έχει δολοφονήσει και τραυματίσει δεκάδες Αμερικανούς στο πλαίσιο της εκστρατείας βίας και τρομοκρατίας.
Στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς διέπραξε την πιο βίαιη, ευρείας κλίμακας τρομοκρατική επίθεση μέχρι σήμερα (τις «Σφαγές της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου»), όταν η Χαμάς έστειλε περισσότερους από 2.000 ένοπλους μαχητές σε αγροκτήματα και πόλεις στο νότιο Ισραήλ, όπου πραγματοποίησαν τις σφαγές πάνω από χιλίων ανθρώπων και τις απαγωγές 251 ομήρων.
Μετά τις Σφαγές της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, στις δηλώσεις της προς τις βρετανικές Αρχές, η Εικονική Φιλανθρωπική Οργάνωση ανέφερε ότι τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά της σχεδόν διπλασιάστηκαν από περίπου 41,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το οικονομικό έτος 2023, σε περίπου 81,56 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το οικονομικό έτος 2024.
Η Εικονική Φιλανθρωπική Οργάνωση υποστήριξε ότι δαπάνησε περίπου 91 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2025.
Τουλάχιστον από το 2023, ο Χάσνα και ο Χαμάντ συντόνιζαν την παράδοση υποτιθέμενης ανθρωπιστικής βοήθειας που οργανώθηκε από ή κατανεμήθηκε στην Εικονική Φιλανθρωπική Οργάνωση προς τη Γάζα υπέρ της Χαμάς, συντονίζοντας επανειλημμένα την παράδοση εφοδίων, τροφίμων και άλλων ειδών από τον Χάσνα (υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Εικονική Φιλανθρωπική Οργάνωση) απευθείας στα χέρια του Χαμάντ και της Χαμάς.
Σε συντονισμό με τον Χαμάντ και υπό τις οδηγίες του Χαμάντ, ο Χάσνα φέρεται να κανόνισε (1) παραδόσεις μετρητών στον Χαμάντ, (2) την προμήθεια εφοδίων για εισαγωγή στη Γάζα, (3) τη μεταφορά εφοδίων στη Γάζα με φορτηγά από την Αίγυπτο και αλλού, (4) παραδόσεις σε αποθήκες που ελέγχονταν από την Εικονική Φιλανθρωπική Οργάνωση ή από το MoSD, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χαμάντ, και (5) διανομή αυτών των εφοδίων σε λίστες παραληπτών που προσδιορίστηκαν από τον Χαμάντ.
Ως μέρος αυτού του σχεδίου, ο Χάσνα και ο Χαμάντ απέκρυψαν το πού παραδίδονταν ή αποθηκεύονταν τα εφόδια, μεταξύ άλλων με το να παρουσιάζουν ψευδώς ότι τα εφόδια παραδίδονταν στο MoSD ενώ στην πραγματικότητα παραδίδονταν σε αποθήκες που ελέγχονταν από τον Χάσνα, να παραδίδονται τα εφόδια αρχικά στο MoSD αλλά στη συνέχεια να αναδιανέμονται στους πραγματικούς παραλήπτες, και να λαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο από τα εφόδια που παρέλειπαν οποιαδήποτε σήμανση μέσα στις αποθήκες που θα αποκάλυπτε την τοποθεσία ή τον έλεγχό τους.
Ο Χάσνα κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης στη Χαμάς, συνωμοσία για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθένα από τα οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Ένας ομοσπονδιακός περιφερειακός δικαστής θα καθορίσει τις ποινές τους αφού λάβει υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές Ποινών των ΗΠΑ και άλλους θεσμοθετημένους παράγοντες.
Το Τομέας Αντιτρομοκρατίας του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ευχαριστεί τις βρετανικές Αρχές και την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας για τη συνδρομή τους σε αυτή την έρευνα.
Το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι Αρχές επιβολής του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν σημαντική συνδρομή.
Την υπόθεση διαχειρίζεται η Μονάδα Εθνικής Ασφάλειας και Διεθνών Ναρκωτικών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Οι βοηθοί Ομοσπονδιακοί Εισαγγελείς Σάρα Λ. Κούσνερ, Μάικλ Ντ. Λόκαρντ και Τζουλιάνα Ν. Μάρεϊ είναι υπεύθυνοι για τη δίωξη, με τη συνδρομή της Αλίσια Κουκ από τον Τομέα Αντιτρομοκρατίας του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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