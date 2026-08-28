Συνελήφθη ψυχολόγος στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών, στη δικογραφία λαϊκή τραγουδίστρια ως πελάτισσα

Χειροπέδες σε ψυχολόγο στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη δύο άτομα για διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών πέρασαν οι...

Χειροπέδες σε ψυχολόγο στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη δύο άτομα για διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.Στη δικογραφία που έχουν σχηματίσει βρίσκεται και το όνομα μιας λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ήταν πελάτισσα του κυκλώματος.Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας είναι ένας 41χρονος κάτοικος Χαϊδαρίου, ο οποίος διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.Επιπλέον, είχε πρόσβαση και σε άλλα είδη ναρκωτικών, τα οποία προμηθευόταν μέσω ενός επαγγελματία ψυχολόγου, τον οποίο αποκαλούσε «Γιατρό». Ο συγκεκριμένος ψυχολόγος κατάφερνε να τον προμηθεύει με ναρκωτικές ουσίες όπως MDMA, LSD και γενικότερα ουσίες σε μορφή χαπιών.Όσον αφορά τα ναρκωτικά, οι πελάτες είτε πήγαιναν στο σπίτι του 41χρονου για να τα παραλάβουν, είτε εκείνος τους έδινε τις ποσότητες σε σημεία όπου είχαν δώσει ραντεβού. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, στέλνοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε «δέματα».Ο 41χρονος διέθετε «σταθερό πελατολόγιο». Από ηχογραφημένες συνομιλίες προέκυψε ότι προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τη λαϊκή τραγουδίστρια.Όπως έλεγε ο 41χρονος, οι δουλειές του πήγαιναν πολύ καλά και πρότεινε σε άτομα να δουλέψουν για εκείνον, δίνοντας μεροκάματα εκατοντάδων ευρώ.Διαφήμιζε, με λίγα λόγια, ότι πήγαινε πολύ καλά και γι' αυτό είχε δώσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες, είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του του είχε αρπάξει 12.000 ευρώ. Επίσης, σε άλλη συνομιλία, λαλίστατος για διακινητής ναρκωτικών, αναφέρει ότι είχε δώσει χρήματα σε κάποιον και ότι θα έπαιρνε 2.000 ευρώ μηνιαίως ως τόκο.Για τις συνομιλίες του χρησιμοποιούσε «ghost phone», τηλεφωνική σύνδεση που δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά στοιχεία του.Χθες, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος συνελήφθησαν, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, περισσότερα από 10.000 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. ​Κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 20 «Διακίνηση Ναρκωτικών» του νόμου «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις».Οι άλλοι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για «Προμήθεια για ιδία χρήση» του Ν. 4139/2013 «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις». Για την τραγουδίστρια και ακόμη ένα άτομο υποβλήθηκε σχετικό προανακριτικό υλικό (συνομιλίες), από το οποίο προκύπτει η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.