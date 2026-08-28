Αυτός είναι ο φάκελος του Χαρίλαου Φλωράκη που κατέσφαξε δεκάδες Πατριώτες με το... επαναστατικό ψευδώνυμο «Καπετάν Γιώτης»

Ο Χαρίλαος Φλωράκης, κορυφαίο ίσως πρόσωπο της Αριστεράς στη μεταπολεμική- πρωτίστως στη μεταπολιτευτική- Ελλάδα, διαθέτει με διαφορά τον μ...

















Ο Χαρίλαος Φλωράκης, κορυφαίο ίσως πρόσωπο της Αριστεράς στη μεταπολεμική- πρωτίστως στη μεταπολιτευτική- Ελλάδα, διαθέτει με διαφορά τον μεγαλύτερο φάκελο στην Ασφάλεια.Για την ακρίβεια, είναι ο μόνος Ελληνας που διαθέτει όχι έναν, αλλά… δύο (!) ογκώδεις φακέλους που αναμένουν τους ιστορικούς του μέλλοντος να τους μελετήσουν και να εμπλουτίσουν τα γεγονότα που αφορούν πολύ δύσκολες και μελανές εποχές της χώρας, όπως ήταν ο εμφύλιος πόλεμος και η περίοδος πριν και μετά από αυτόν, η δικτατορία, ακόμα και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αφού οι παρακολουθήσεις -όπως προκύπτει από τα γεγονότα- εξακολουθούσαν να γίνονται!Η Realnews (2018) φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα στη δημοσιότητα αδημοσίευτα κείμενα και φωτογραφίες από τη ζωή του Χαρίλαου Φλωράκη από την Ασφάλεια. Επιστολές που λάμβανε ή έστελνε το ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ, έγγραφα της Ασφάλειας για τη δραστηριότητά του την εποχή εκείνη, αλλά και το βιογραφικό του όπως το συνέγραψε η Ασφάλεια.Tο δημοσίευμα για τον «απόρρητο φάκελο» του Χ. Φλωράκη:Β.Π ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΡΡΗΤΟΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρχείον 13/2/73ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΡΑΣΕΩΣΤου ΦΛΩΡΑΚΗ Χαριλάου του Ιωάννου και της Στυλιανής γεν. τω 1916 είς Ραχούλαν Καρδίτσης, τέως υπαλλήλου Τ.Τ.Τ.I. – Εμυήθη εις την κομμουνιστικήν ιδεολογίαν από της προπολεμικής περιόδου, αναπτύξας έντονον δραστηριότητα εις την κομμουνιστικήν οργάνωσιν των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικώτερον εις την των Τ.Τ.Τ.II. – Κατά την διάρκειαν της Κατοχής ανέλαβεντο «πόστον» του Β’ Γραμματέως (διοργανωτής) της Κεντρικής Οργανώσεως Φωκίδος.-Αρχάς του έτους 1944 ετοποθετήθη ως Γραμματεύς της Επιτροπής Διαφωτίσως Αγώνος της 5ης Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ., ένθα έδρασεν υπό το ψευδώνυμον «ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΤΗΣ».Αναπτυχθείσης της ανωτέρω 5ης Ταξιαρχίας εις Μεραρχίαν του Ε.Λ.Α.Σ., της γνωστής II Μεραρχίας, ανέλαβεν Γραμματεύς της Επιτροπής Διαφωτίσεως Αγώνος ταύτης ασχολούμενος ειδικώτερον, κατόπιν εμπιστευτικών διαταγών της ανωτάτης ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. εις την πρόκλησιν επεισοδίων μεταξύ των δυνάμεων του Ε.Λ.Α.Σ. και των Εθνικών Δυνάμεων του Συνταγματάρχου Ψαρρού, με σκοπόν την δημιουργίαν καταλλήλου ατμοσφαίρας και την ωρίμανσιν των προϋποθέσεων, αίτινες και συνετέλεσαν τελικώς εις την εξόντωσιν των δυνάμεων του Συνταγματάρχου Ψαρρού.-Αμα τη αποχωρήσει των Γερμανών απέκρυψεν εις την επί της οδού Δεληγιάννη 11 οικίαν τον Αρη Βελουχιώτη (Κλάρα Αθανάσιον).-Κατά το Δεκεμβριανόν Κίνημα ως λοχαγός του Ε.Λ.Α.Σ. έλαβεν μέρος εις πλείστας μάχας. Μετά την υποχώρησιν των κομμουνιστών ηκολούθησε τούτους εις Τρίκαλα.-Μετά την Συμφωνίαν της Βαρκίζης, ακολουθών την ηγεσίαν του Κ.Κ.Ε. εηανήλθενεις Αθήνας συνεργασθείς μετά του ΜΠΑΡΤΖΩΤΑ Βασιλείου, μέλους του Π.Γ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.-Κατά το αυτό χρονικόν διάστημα, δι’ εμπιστευτικής εκθέσεώς του προς το Π.Γ.της Κ,Ε.του Κ.Κ.Ε., κατηγόρησε τον στενόν συνεργάτη του, καπετάνιον της II Μεραρχίας Ορέστην ως «οππορτουνιστήν», με αποτέλεσμα ο τελευταίος ν’ αποκηρυχθή υπό του κόμματος.-Αρχάς Μαΐου 1945, επανήλθεν εις την δημόσιαν θέσιν του (Τηλεγραφείον Αθηνών) και από της θέσεως ταύτης ως μέλος της Ε.Π. της ΚΟΑ. των Δημοσίων Υπαλλήλων ειργάσθη δια την ανασυγκρότησιν του ΚΚΕ.– Τον Δεκλέμβριον του 1945, δυνάμει των υπ’ αριθ. 352 και 138/45 εντάλματος του ανακριτού Παρνασσίδος, συνελήφθη υπό της Υ.Γ.Α Αθηνών και απεστάλη εις Αμφισσαν, ένθα τελικώς αφέθη ελεύθερος.– Επανελθών εις Αθήνας συνεδέθη εκ νέου μετά της ηγεσίας της Κ.Ο.Α., αναλαβών καθήκοντα Γραμματέως της Αχτίδας Δημοσίων Υπαλλήλων, μέχρι του Οκτωβρίου 1946, ενταχθείς ακολούθως εις τας συμμοριακάς δυνάμεις Ρούμελης, εις ας ανέπτυξεν εξαιρετικήν αντεθνικήν και εγκληματικήν δράσιν. Εντω μεταξύ απελύθη της Υπηρεσίας του, λόγω αυτοβούλου και αδικαιολογήτου αποχής.-Διά Διαταγμάτων της ψευδοκυβερνήσεως των κομμουνιστών κατέλαβεν διαδοχικώς τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχου, Συνταγματάρχου και Υποστρατήγου, αναλαβών τελικώς την Διοίκησιν της I Μεραρχίας των Κ/Σ.-Πέραν της εγκληματικής του δραστηριότητος συνέγραψε σειρά άρθρων στρατιωτικού περιεχομένου, άτινα εδημοσιεύθησαν εις το θεωρητικόν περιοδικόν των Κ/Σ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ». Εις τα ως άνω άρθρα του ησχολείτο ειδικώς «με τα προβλήματα τηςοργανώσεως δικτύου κατασκοπείας» εις βάρος του Εθνικού Στρατού και δημιουργίας ομάδων δολιοφθορών.ΙΙΙ .-Μετά την συντριβήν των Κ/Σ κατέφυγεν εις Σ/Π, ένθα η ηγεσία του Κ.Κ.Ε., εκτιμώσα τας στρατιωτικάς και ολιτικάς ικανότητας του τον απέστειλεν εις Ρωσίαν ένθα και εξεπαιδεύθη εις την Στρατιωτικοπολιτικήν Ακαδημίαν της Μόσχας.ΙV. Εντολή της ηγεσίας του ΚΚΕ, εισήλθεν λάθρα εις Ελλάδα και ανέλαβεν την ηγεσίαν του ενταύθα κλιμακίου του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, δράσας παρανόμως μέχρι της συλλήψεως του την 27.7.1954. Κατά την σύλληψην του έφερε μεθ’ εαυτού πλαστόν δελτίον ταυτότητος υπό τα στοιχεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γρηγόριος του Ιωάννου.-Εισαχθείς εις δίκην κατεδικάσθη: α) Δια της υπ’ αριθ. 85/2.4.1955 αποφάσεως των Δικαστηρίου Συνέδρων Λαρίσης εις κάθειρξιν 13 ετών, επί παραβάσει του Α.Ν. 509/47.β) Δια της υπ’ αριθ. 11/12.6.55 αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου εις κάθειρξιν 16 ετών επί παραβάσει του Γ’ Ψηφίσματος,γ) Δια της υπ’ αριθ. 11/24.6.55 αποφάσεως του Δικαστηρίου Συνέδρων Πύργου εις ισόβειον κάθειρξιν, επί παραβάσει του Γ’ Ψηφίσματος,δ) Δια της υπ’ αριθ. 28/20.10.55 αποφάσεως του Δικαστηρίου Συνέδρων Λαμίας εις ισόβειον κάθειρξιν, επί παραβάσει του Γ’ Ψηφίσματος.ε) Δια της υπ’ αριθ. 30/21.10.55 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου εις κάθειρξιν 8 ετών, επί κλοπή.Αι ως άνω ποιναί, δια της υπ’ αριθ. 12/18.1.64 αποφάσεως του 5μελούς Εφετείου Αθηνών, συνεχωνεύθησαν εις ισόβειον κάθειρξιν.στ) Δια της υπ’ αριθ. 541/20.5.60 αποφάσεως του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών εις ισόβειον κάθειρξιν επί τη παραβάσει του Α.Ν. 375/36.Αι ως άνω δυο ποιναί της ισοβίου καθείρξεως εμετριάσθησαν εις κάθειρξιν 20 ετών, δυνάμει του Ν.4996/60, αποφυλακισθείς τελικώς την 20.4.66, συνεπεία του Ν. 2058/52 «περί μέτρων ειρηνεύσεως».Από της αποφυλακίσεώς του (20.4.66), ως επαγγελματοποιημένον κομματικόν στέλεχος του Κ.Κ.Ε. ανέπτυξεν έντονον κομμουνιστικήν δραστηριότητα.V. – Δυνάμει του από 12.11.1952 Β.Δ. απεστερήθη της Ελληνικής Ιθαγενείας.VI. -Tnv 21.4.67 συλληφθείς εξετοπίσθη επί έν έτος εις νήσον Γυάρον, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3/71 αποφάσεως ΕΔΑΝ Αττικής, παραταθείσης της εκτοπίσεως τους διαδοχικώς έως την 18.12.1971, ότε αφέθη ελεύθερος.Ακολούθως εντάχθη τις τον παράνομον μηχανισμός του ΚΚΕ παρά του οποίου εφυγαδεύθη προσφάτως εις την αλλοδαπήν.Κατά τας εργασίας της 17ης Ολομέλειας εξελέγη Α’ Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Δεκέμβριος 1972)Εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1973