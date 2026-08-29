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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΑΘΑΝΑΤΟΣ! Οκτώ χρόνια χωρίς τον Επισμηναγό Νικόλαο Βασιλείου

Αυγούστου 29, 2026

policenetΣτις 28 Αυγούστου 2018, στις 8:50 το πρωί, ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Βασιλείου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης εκπα...


policenetΣτις 28 Αυγούστου 2018, στις 8:50 το πρωί, ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Βασιλείου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης εκπαιδευτή πτήσεων με αεροσκάφος Τ-2E Buckeye, 7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σπάρτης, έξω από το χωριό Κολλίδες, κοντά στα σύνορα Αρκαδίας – Λακωνίας.




Το αεροσκάφος συνετρίβη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Είχε απογειωθεί από την 120 ΠΕΑ Καλαμάτας.

Ο 39χρονος πιλότος ήταν πατέρας δύο παιδιών, καταγόταν από το χωριό Ζάρακες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και θεωρείτο ιπτάμενος μεγάλης πτητικής εμπειρίας με γενικό σύνολο περίπου 2.500 ωρών.




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