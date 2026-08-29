«Θα κάνουμε επιθέσεις με 1.000 drones την ημέρα»: Μήνυμα στη Μόσχα έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των φημολογούμενων διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή (28/8) ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν ...