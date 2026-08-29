«Θα κάνουμε επιθέσεις με 1.000 drones την ημέρα»: Μήνυμα στη Μόσχα έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των φημολογούμενων διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή (28/8) ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν ...
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή (28/8) ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνεκούς την ημέρα εναντίον της Ρωσίας.
Πρόκειται για μια αύξηση που ξεπερνά το 300%, καθώς επί του παρόντος οι ημερήσιες επιθέσεις της Ουκρανίας με drones εναντίον της Ρωσίας ανέρχονται περίπου σε 300.
“Πρέπει να γίνουν περισσότερες: υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον”, τόνισε στην απογευματινή ομιλία του. Και όλα αυτά, ενώ το Κίεβο ευελπιστεί σε συνομιλίες με τη Μόσχα με φόντο τον τερματισμό του πολέμου, μέσα στον Σεπτέμβριο.
Η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία έπεσε στο 70% περίπου των επιπέδων της εγχώριας ζήτησης στα τέλη Αυγούστου έπειτα από σειρά επιθέσεων ουκρανικών drones που ανάγκασαν μεγάλα διυλιστήρια να αναστείλουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Κίεβο για σειρά συναντήσεων που είχαν στη Μόσχα πριν από μερικές μέρες.
«Σήμερα ενημερωθήκαμε από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις συναντήσεις στη Μόσχα που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες. Υπήρξαν αρκετές συναντήσεις εκεί», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς στο ποιοι συμμετείχαν στις συναντήσεις.
«Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τον απαραίτητο τόνο της συζήτησης με τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, και πάλι χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Με πληροφορίες από kathimerini.gr
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