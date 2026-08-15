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Κοιμάστε πολύ; Κινδυνεύετε με πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη

Αυγούστου 15, 2026

Οι άνθρωποι που κάθε βράδυ κοιμούνται περισσότερες από οκτώ ώρες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι πιθανότερο ν...


Οι άνθρωποι που κάθε βράδυ κοιμούνται περισσότερες από οκτώ ώρες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι πιθανότερο να πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με όσους κοιμούνται επτά ώρες, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική μελέτη, με ελληνική συμμετοχή.




Όσοι κοιμούνται συνήθως γύρω στις δέκα ώρες καθημερινά (πράγμα ασφαλώς όχι συνηθισμένο στην εποχή μας), έχουν 30% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου έναντι όσων κοιμούνται επτά ώρες (που θεωρείται το «κανονικό»).

Ο δεκάωρος ύπνος σχετίζεται επίσης με κατά 56% αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρου εγκεφαλικού και 49% θανατηφόρου εμφράγματος. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Μάντσεστερ, Κιλ, Λιντς και Ανατολικής Αγγλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Journal of American Heart Association”, αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τα ευρήματα 74 μελετών σχετικών τόσο με τη διάρκεια όσο και με την ποιότητα του ύπνου και την επίπτωση στην υγεία.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι ο υπερβολικός ύπνος πρέπει να θεωρείται ένδειξη πιθανού καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο ανεπαρκής και κακής ποιότητας ύπνος σχετίζεται με κατά 44% αύξηση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Στη μελέτη συμμετείχαν ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής Ευάγγελος Κοντοπαντελής και ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Μάμας Ανδρέας Μάμας (και οι δύο από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Παύλος Δρακόπουλος Αθήνα, Ελλάδα







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