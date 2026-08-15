Κοιμάστε πολύ; Κινδυνεύετε με πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη

Οι άνθρωποι που κάθε βράδυ κοιμούνται περισσότερες από οκτώ ώρες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι πιθανότερο ν...
Οι άνθρωποι που κάθε βράδυ κοιμούνται περισσότερες από οκτώ ώρες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι πιθανότερο να πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με όσους κοιμούνται επτά ώρες, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική μελέτη, με ελληνική συμμετοχή.
Ο δεκάωρος ύπνος σχετίζεται επίσης με κατά 56% αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρου εγκεφαλικού και 49% θανατηφόρου εμφράγματος. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Μάντσεστερ, Κιλ, Λιντς και Ανατολικής Αγγλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Journal of American Heart Association”, αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τα ευρήματα 74 μελετών σχετικών τόσο με τη διάρκεια όσο και με την ποιότητα του ύπνου και την επίπτωση στην υγεία.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι ο υπερβολικός ύπνος πρέπει να θεωρείται ένδειξη πιθανού καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο ανεπαρκής και κακής ποιότητας ύπνος σχετίζεται με κατά 44% αύξηση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο.
Στη μελέτη συμμετείχαν ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής Ευάγγελος Κοντοπαντελής και ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Μάμας Ανδρέας Μάμας (και οι δύο από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ).
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Παύλος Δρακόπουλος Αθήνα, Ελλάδα
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.