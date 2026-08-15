Κοιμάστε πολύ; Κινδυνεύετε με πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη









Όσοι κοιμούνται συνήθως γύρω στις δέκα ώρες καθημερινά (πράγμα ασφαλώς όχι συνηθισμένο στην εποχή μας), έχουν 30% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου έναντι όσων κοιμούνται επτά ώρες (που θεωρείται το «κανονικό»).Ο δεκάωρος ύπνος σχετίζεται επίσης με κατά 56% αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρου εγκεφαλικού και 49% θανατηφόρου εμφράγματος. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Μάντσεστερ, Κιλ, Λιντς και Ανατολικής Αγγλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Journal of American Heart Association”, αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τα ευρήματα 74 μελετών σχετικών τόσο με τη διάρκεια όσο και με την ποιότητα του ύπνου και την επίπτωση στην υγεία.Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι ο υπερβολικός ύπνος πρέπει να θεωρείται ένδειξη πιθανού καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο ανεπαρκής και κακής ποιότητας ύπνος σχετίζεται με κατά 44% αύξηση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο.Στη μελέτη συμμετείχαν ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής Ευάγγελος Κοντοπαντελής και ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Μάμας Ανδρέας Μάμας (και οι δύο από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ).ΑΠΕ-ΜΠΕΠαύλος Δρακόπουλος Αθήνα, Ελλάδα