Διέρρηξαν διαμέρισμα Airbnb στη Θεσσαλονίκη και έμειναν σε αυτό, βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων κι ένας ανήλικος δραπέτης ιδρύματος Ανηλίκων, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τα οποία είχαν διαρρήξει διαμ...



Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 17, 19, 18 και 22 ετών ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.



Σημειώνεται ότι ο 17χρονος έχει διαφύγει από Ίδρυμα Ανηλίκων όπου κρατείται για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί όπλων, μέχρι την ενηλικίωσή του.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων κι ένας ανήλικος δραπέτης ιδρύματος Ανηλίκων, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τα οποία είχαν διαρρήξει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Βάκχου κι έμεναν εντός του παράνομα.