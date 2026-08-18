Μόνο με «ξύλο» θα στρώσουν χαρακτήρα... Η Χουριέτ ξαναμοίρασε το Αιγαίο... Τώρα έφτασε μέχρι και τις Κυκλάδες η «τουρκική επικράτεια»!

Σε μια νέα κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ δημοσίευσε χάρτη ο οποίος παρουσιάζει μια ει...











Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν εμφανίζεται σε πολιτικό κενό.



Η Τουρκία έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια χάρτες και σχεδιασμούς για τις θαλάσσιες περιοχές της, ενώ η Ελλάδα έχει καταγγείλει ότι ορισμένες από αυτές τις απεικονίσεις αγνοούν δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Η ίδια η ελληνική διπλωματία έχει δημοσιοποιήσει χάρτες που αποτυπώνουν την εξέλιξη των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο.



Παράλληλα, η Άγκυρα υποστηρίζει τη δική της ερμηνεία για τα δικαιώματα και τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή, γεγονός που διατηρεί ανοιχτή τη διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών.



Οι μνήμες των Ιμίων επιστρέφουν



Η Χουριέτ δεν είναι άγνωστη στο ιστορικό των ελληνοτουρκικών εντάσεων.



Κατά την κρίση των Ιμίων το 1996, δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν μεταβεί στις βραχονησίδες και κατέβασαν την ελληνική σημαία, σε μια ενέργεια που συνέβαλε στην κλιμάκωση της ήδη εξαιρετικά τεταμένης κατάστασης.



Για πολλούς στην Ελλάδα, η σημερινή χρήση ενός χάρτη με τόσο έντονο συμβολισμό επαναφέρει μνήμες από εκείνη την περίοδο. pentapostagma.gr

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν εμφανίζεται σε πολιτικό κενό.Η Τουρκία έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια χάρτες και σχεδιασμούς για τις θαλάσσιες περιοχές της, ενώ η Ελλάδα έχει καταγγείλει ότι ορισμένες από αυτές τις απεικονίσεις αγνοούν δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Η ίδια η ελληνική διπλωματία έχει δημοσιοποιήσει χάρτες που αποτυπώνουν την εξέλιξη των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο.Παράλληλα, η Άγκυρα υποστηρίζει τη δική της ερμηνεία για τα δικαιώματα και τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή, γεγονός που διατηρεί ανοιχτή τη διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών.Η Χουριέτ δεν είναι άγνωστη στο ιστορικό των ελληνοτουρκικών εντάσεων.Κατά την κρίση των Ιμίων το 1996, δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν μεταβεί στις βραχονησίδες και κατέβασαν την ελληνική σημαία, σε μια ενέργεια που συνέβαλε στην κλιμάκωση της ήδη εξαιρετικά τεταμένης κατάστασης.Για πολλούς στην Ελλάδα, η σημερινή χρήση ενός χάρτη με τόσο έντονο συμβολισμό επαναφέρει μνήμες από εκείνη την περίοδο. pentapostagma.gr





Σε μια νέα κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ δημοσίευσε χάρτη ο οποίος παρουσιάζει μια εικόνα του Αιγαίου που ουσιαστικά περιορίζει δραματικά την ελληνική παρουσία και αποτυπώνει τουρκικές διεκδικήσεις με τρόπο που προκαλεί.Το επίμαχο γραφικό εμφανίζει μια τεράστια τουρκική ζώνη στο Αιγαίο, αφήνοντας εκτός την πλειονότητα των ελληνικών νησιών και δημιουργώντας μια εικόνα που απέχει από την πραγματικότητα της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά.Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για έναν ακόμη χάρτη. Η επιλογή της συγκεκριμένης απεικόνισης αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό βάρος, σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με διαφωνίες για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Η δημοσίευση έρχεται στον απόηχο της τουρκικής απόφασης για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Η Αθήνα έχει αντιδράσει έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι τουρκικές μονομερείς κινήσεις δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.Η Χουριέτ επιχειρεί από την πλευρά της να παρουσιάσει τις ελληνικές αντιδράσεις ως υπερβολικές, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της Άγκυρας εντάσσονται στη συζήτηση για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.Ωστόσο, το επίμαχο γραφικό είναι αυτό που κλέβει την παράσταση.Ένας χάρτης που στέλνει πολιτικό μήνυμαΗ εικόνα που δημοσιεύεται δεν αφήνει εύκολα περιθώρια για παρερμηνείες ως προς το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει.Με μια εκτεταμένη τουρκική απεικόνιση στο Αιγαίο, τα ελληνικά νησιά παρουσιάζονται σαν να βρίσκονται μέσα σε μια περιοχή που η Άγκυρα επιχειρεί να εντάξει στη δική της αντίληψη περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας.Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πιο ανησυχητικό στοιχείο, οι χάρτες δεν αλλάζουν τα σύνορα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πολιτικής και επικοινωνιακής προπαγάνδας.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια τις επίμονες διαφωνίες Ελλάδας και Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις τουρκικές θέσεις που αμφισβητούν ελληνικά δικαιώματα και κυριαρχικά συμφέροντα.