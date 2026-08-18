«Εμάς θα μας σκοτώσουν, κοίτα τα μωρά. Να μη γίνετε τούρκοι... στην πίστη μας επάνω ας μας σκοτώσουν» Πόντιος πρώτης γενιάς σε ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο του 1989









pontos-news.gr Στον Πόντο ζούσε στο Ασαρτσούχ, ένα χωριό του νομού Σεβάστειας που πλέον δεν υπάρχει. Ο Χαράλαμπος Κυριλλίδης, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του, εγκαταστάθηκε στη Γαλανόβρυση Ελασσόνας αλλά δεν ξέχασε ποτέ.Σήμερα, χάρη στις καταγραφές που ξεκίνησε να κάνει το 1987 ο ανιψιός του Καλιφρών Κυριλλίδης, μπορούμε να τον δούμε σε ένα σπάνιο βίντεο του 1989. Αυτός ο Πόντιος πρόσφυγας πρώτης γενιάς αφηγείται: «Τι τραβήξαμε… Τα πήραν όλα οι Τούρκοι, δεν είχαμε τίποτε όταν ήρθαμε εδώ».Δύο από τα αδέρφια του πατέρα του Χαράλαμπου Κυριλλίδη τα σκότωσαν, και έναν τον κρέμασαν. Ένας από αυτούς ο Καλιφρών, ο οποίος σύμφωνα με τη μαρτυρία όταν ήταν στη φυλακή περιμένοντας να εκτελεστεί η θανατική ποινή, έδωσε την εξής εντολή: «Πάρε τα δαχτυλίδια, πάρε τις λίρες και κοίτα τα μωρά. Να μην γίνετε Τούρκοι, στην πίστη μας πάνω ας μας σκοτώσουν».