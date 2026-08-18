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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Εμάς θα μας σκοτώσουν, κοίτα τα μωρά. Να μη γίνετε τούρκοι... στην πίστη μας επάνω ας μας σκοτώσουν» Πόντιος πρώτης γενιάς σε ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο του 1989

Αυγούστου 18, 2026

pontos-news.gr Στον Πόντο ζούσε στο Ασαρτσούχ, ένα χωριό του νομού Σεβάστειας που πλέον δεν υπάρχει. Ο Χαράλαμπος Κυριλλίδης, μαζί με άλ...


pontos-news.gr Στον Πόντο ζούσε στο Ασαρτσούχ, ένα χωριό του νομού Σεβάστειας που πλέον δεν υπάρχει. Ο Χαράλαμπος Κυριλλίδης, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του, εγκαταστάθηκε στη Γαλανόβρυση Ελασσόνας αλλά δεν ξέχασε ποτέ.




Σήμερα, χάρη στις καταγραφές που ξεκίνησε να κάνει το 1987 ο ανιψιός του Καλιφρών Κυριλλίδης, μπορούμε να τον δούμε σε ένα σπάνιο βίντεο του 1989. Αυτός ο Πόντιος πρόσφυγας πρώτης γενιάς αφηγείται: «Τι τραβήξαμε… Τα πήραν όλα οι Τούρκοι, δεν είχαμε τίποτε όταν ήρθαμε εδώ».
Δύο από τα αδέρφια του πατέρα του Χαράλαμπου Κυριλλίδη τα σκότωσαν, και έναν τον κρέμασαν. Ένας από αυτούς ο Καλιφρών, ο οποίος σύμφωνα με τη μαρτυρία όταν ήταν στη φυλακή περιμένοντας να εκτελεστεί η θανατική ποινή, έδωσε την εξής εντολή: «Πάρε τα δαχτυλίδια, πάρε τις λίρες και κοίτα τα μωρά. Να μην γίνετε Τούρκοι, στην πίστη μας πάνω ας μας σκοτώσουν».



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