Απειλή στην Κύπρο... Οι Τούρκοι μετέφεραν σε τρεις δόσεις σύγχρονα οπλικά συστήματα από τη Μερσίνα στην Αμμόχωστο

Η Κύπρος βρίσκεται σε άμεση και μεγάλη απειλή από τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Τουρκία επικαιροποιεί τη στρατιωτική της ετοιμότητα σ...





Πρόκειται για την παρτίδα όπλων που περατώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2026 με αποδέκτη τις κατοχικές δυνάμεις, η οποία δείχνει τα πραγματικά σχέδια του Ερντογάν στο νησί. Πρόκειται για την παρτίδα όπλων που περατώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2026 με αποδέκτη τις κατοχικές δυνάμεις, η οποία δείχνει τα πραγματικά σχέδια του Ερντογάν στο νησί.

Η Τουρκία επικαιροποιεί τη στρατιωτική της ετοιμότητα σε σχέση με την Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο νησί και στην Ανατολική Μεσόγειο.Ο Γκιουλέρ προέβη στη δήλωση απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ) στο Νομό Άντεπ, Χασάν Όζτουρκμεν, σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ και την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η χώρα του αναλύει προσεκτικά τις δραστηριότητες του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή.Υποστήριξε ακόμη ότι συνεχίζεται η λήψη των αναγκαίων στρατιωτικών και πολιτικών μέτρων έναντι κάθε ενδεχόμενης απειλήςΕτοιμάζονται εδώ και μήνες οι Τούρκοι για κάρι σοβαρό στην ΚύπροΟ Κύπριος δημοσιογράφος και Δόκτωρ Κ. Γιάννος Χαραλαμπίδης και η εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ στην Κύπρο αποκαλύπτουν την τελευταία παρτίδα όπλων του Ερντογάν στα Κατεχόμενα της Κύπρου και η επιθετική διάταξη κατά των μονάδων της ΕΛΔΥΚ και της Ε.Φ.