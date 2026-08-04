ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ: Αυτό ηταν το πρώτο Μεγάλο και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ της 4ης Αυγούστου... Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ... Η Θρυλική ΕΟΝ...!!!

















Στις περιοχές Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης που προσαρτήθηκαν μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τόσο οι γηγενείς ελληνικοί πληθυσμοί όσο και αυτοί που μετακινήθηκαν προς την Ελλάδα τότε και αργότερα και ιδίως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, αποτελούσαν ένα κόσμο με ποικίλα και διαφορετικά παρελθόντα, ιστορία και «διαλέκτους».Οι πρόσφυγες ιδίως, δεν είχαν ακόμα αφομοιωθεί. Η Ε.Ο.Ν. δημιουργήθηκε με σκοπό να ξεπεραστεί το πνεύμα του διχασμού και να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και την προέλευσή τους. «Για να μπορεί το παιδί του φτωχού να ανταγωνισθεί το παιδί του πλούσιου» όπως έλεγε ο ίδιος ο Μεταξάς σε λόγους του.Με την Οργάνωση της Νεολαίας ήθελε να δημιουργήσει στα παιδιά και τους νέους τοομαδικό πνεύμα, την έφεση προς εθελοντική προσφορά, την αλληλεγγύη, με παιγνίδια, αθληματισμό, γυμναστική, ελληνικούς δημοτικούς χορούς, θεατρικά δρώμενα, κατασκηνώσεις, ομάδες μουσικής, μπάντες μουσικής, παρελάσεις, οικιακές ασχολίες, μαγειρική, αγάπη προς τη φύση, φύτεμα δένρων, κλπ. Ετσι οδηγούνταν στην αναγνώριση των συνανθρώπων τους, την διάκριση και εκτίμηση των ικανοτέρων. Η πειθαρχία και ο σεβασμός στην ιεραρχία, ήταν απαραίτητα στοιχεία της εκπαίδευσης. Η δημιουργία αυτοπεποίθησης και οι πρωτοβουλίες ήταν το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης σε μια εποχή που τα κορίτσια, ιδίως στις πόλεις, ήταν συνήθως κλεισμένα στα σπίτια, στα δε χωριά απομονωμένα λόγω ελλείψεως ηλεκτρικού, τηλεφώνων, ραδιοφώνων, δρόμων, συγκοινωνιών, από την υπόλοιπη Ελλάδα των πόλεων και τον υπόλοιπο τον κόσμο.Στις Εθνικές επετείους η Ε.Ο.Ν έκανε παρελάσεις, μία εκδήλωση που ενίσχυε το ομαδικό πνεύμα και το εθνικό φρόνημα. Παρελάσεις έκαναν παλαιότερα και οι Πρόσκοποι, και μάλλιστα με πραγματικό οπλισμό του πεζικού, όπως βλέπουμε στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ 1926.Ο λόγος που καταργήθηκε ο Προσκοπισμός ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η ενότητα του Έθνους. Ο Προσκοπισμός είχε την πηγή του στην Αγγλία και από την Αγγλία κατευθυνόταν. Αυτό ακριβώς ήθελε να αποφύγει ο Ι. Μεταξάς. Η κατάργηση του προσκοπισμού έγινε με ευγένεια και προηγούμενη συνεννόηση με τους Αρχηγούς του. Η οργάνωση και οι δραστηριότητες της Νεολαίας ήταν παράλληλες με των προσκόπων. Οι παρελάσεις ήταν έθιμο στρατιωτικό, θρησκευτικό παλαιό όσο και η Ελλάδα, ας θυμηθούμε τα Παναθήναια κλπ.Περί τα εκατό και πλέον μικρά ενημερωτικά τεύχη τυπώθηκαν με οδηγίες προς τους βαθμοφόρους, που έπρεπε να εκπαιδευτούν αμέσως, προκειμένου να προσφέρουν διδακτική ύλη για την δημιουργία των ομάδων και την ομαδική απασχόληση και ενημέρωση. Αλλα ήταν με τραγούδια και παιγνίδια για ομάδες, οδηγίες για διάφορες δραστηριότητες, κατασκηνώσεις, παραινέσεις για κόσμια συμπεριφορά.Οι ομάδες των μεγαλυτέρων παιδιών και φοιτητών εκπαιδεύονταν σε διαφορετικές δραστηριότητες,ναυτικές και αεροναυτικές, γνώση της αεράμυνας, πρώτες βοήθειες, μεταφορά τραυματιών, πυρόσβεση, συμπαράσταση προσφορά σε ασθενείς και ηλικιωμένους, ακόμα και μερικέςστρατιωτικές ασκήσεις για τις ηλικίες που θα αποτελούσαν την εφεδρεία στο μέτωπο.Η κριτική ότι ο Ιωάννης Μεταξάς ετοίμαζε πραιτοριανούς είναι το λιγότερο γελοία. Ποιόν να προστατέψουν; Αυτόν που είχε αφιερώσει τη ζωή του και ήταν έτοιμος από τα νιάτα του να πεθάνει για την Ελλάδα;Ο Ιωάννης Μεταξάς οδήγησε σαν προνοητικός πατέρας την Νεολαία στο δρόμο που θα εξασφάλιζε την επιβίωση της, θα περιόριζε τους κινδύνους, μέσα στη δίνη του πολέμου με υπεύθυνους αρχηγούς και αισιόδοξα συνθήματαhttp://ioannismetaxas.gr