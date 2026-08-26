Αυτό το φίδι το... χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να εξοντώσουν τους εχθρούς τους!









Επιστήμονες από την Ιταλία ανακάλυψαν εδω και ένα χρόνο ένα είδος φιδιού που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να εξοντώσουν τους εχθρούς τους και να προκαλέσουν κλίμα πανικού και σύγχυσης κατά τη διάρκεια των ναυμαχιών.Το φίδι "Javelin Sand Boa" κοινώς γνωστό και ως "Eryx Jaculus" ή "Τόπακας" δεν είχε εντοπιστεί επίσημα εδώ και 80 χρόνια, ωστόσο οι ειδικοί ισχυρίζονταν ότι το είδος του επιβιώνει στη Σικελία.Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, το φίδι είναι πολύ πιθανό να μεταφέρθηκε στη Σικελία στα αρχαία χρόνια, όταν το νησί αποτελούσε αποικία των Ελλήνων.«Τα φίδια μεταφέρονταν σε άλλα μέρη από τους αρχαίους Έλληνες για τη διεξαγωγή θρησκευτικών και πολεμικών τελετουργικών», λένε οι επιστήμονες.Η επανανακάλυψη του είδους δημοσιοποιήθηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Acta Herpetologica", πριν λίγες μέρες.Οι επιστήμονες βρήκαν 6 ερπετά αυτού του είδους κατά τη διάρκεια της έρευνας, 3 από αυτά ζωντανά και 3 νεκρά.Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο είδος φιδιού ζει ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα καθώς και στη Νότια Αφρική, στα νότια Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, ενώ το μήκος του δε ξεπερνά το μισό μέτρο.