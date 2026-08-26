«Θα σε σκοτώσω, θα σου κάψω το μαγαζί»: Αγριο επεισόδιο σε συνεργείο στο Νέο Κόσμο ανάμεσα σε 49χρονο Αλβανό και τον ιδιοκτήτη

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο, με πρωταγωνιστές έναν 49χρονο υπήκοο Αλβανίας και τον 45χρονο ιδιοκτή...





Πελάτες και άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο παρενέβησαν και κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Πριν φύγει, ωστόσο, φέρεται να απείλησε τον ιδιοκτήτη, λέγοντάς του: «Αυτό θα το πληρώσεις με αίμα».



Λίγο αργότερα, ο 49χρονος επέστρεψε στο συνεργείο, αυτή τη φορά κρατώντας μαχαίρι μήκους 26 εκατοστών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλησίασε τον ιδιοκτήτη φωνάζοντας: «Θα σε σκοτώσω, θα σε σφάξω».



Η σύζυγος του 45χρονου και ένας εργαζόμενος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν προσωρινά τον 49χρονο. Τότε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου πήρε έναν λεβιέ αυτοκινήτου μήκους 75 εκατοστών και τον χτύπησε στο κεφάλι και στα πόδια.



Ο 49χρονος τελικά αποχώρησε από το σημείο, συνεχίζοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις απειλές κατά του ιδιοκτήτη. «Θα σε σκοτώσω, δεν θέλω όμως να σε σκοτώσω μπροστά στη γυναίκα σου. Θα σε βρω μόνο σου, θα στο κάψω το μαγαζί», φέρεται να του φώναξε πριν φύγει.



Ο 49χρονος συνελήφθη για εξύβριση, απόπειρα σωματικής βλάβης και περί όπλων, ενώ ο Αρμένιος για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο, με πρωταγωνιστές έναν 49χρονο υπήκοο Αλβανίας και τον 45χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αρμενικής καταγωγής.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος πέρασε αρχικά από το συνεργείο και άρχισε να εξυβρίζει τον 45χρονο, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να του επιτεθεί.