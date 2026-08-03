Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άνδρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης

Στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι πυροβολούσε άσκοπα έξω από την κατοικία ηλικιωμένης προχώρησαν την Κυριακή οι αστυνομικές Αρχ...



Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com και την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς πλησίασε το σπίτι της γυναίκας και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχιζε να πυροβολεί στα τυφλά προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στην περιοχή.



Μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, οι οποίοι εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και τον συνέλαβαν μετά από έφοδο στην κατοικία του.



Στο σπίτι του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:



Δύο κυνηγετικά όπλα και

Έξι φυσίγγια

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι πυροβολούσε άσκοπα έξω από την κατοικία ηλικιωμένης προχώρησαν την Κυριακή οι αστυνομικές Αρχές στην Αμαλιάδα.