ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Αυτά είναι τα 4 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε ΠΟΤΕ όταν βρίσκετε ΑΝΟΙΧΤΟ WI-FI



























Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλές οι φορές που βρίσκουμε «ανοιχτό» wi-fi στην πόλη, αλλά υπάρχουν ορισμένα καφέ, ξενοδοχεία, ακόμα και σπίτια, τα οποία έχουν «ανοιχτό» το δίκτυο και μπορεί να συνδεθεί κανείς χωρίς κωδικούς.Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Pure Wow, μπορεί να είναι τέλειο το γεγονός ότι συνδέεστε σε ένα δίκτυο και δεν καταναλώνετε τα mb του κινητού σας, αλλά σύμφωνα με τον ειδικό Shaun Murphy, υπάρχουν μερικές «παγίδες» που πρέπει να προσέξετε.Αυτή είναι η λίστα με τα 4 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν είστε συνδεδεμένοι σε «ανοιχτό» Wi-Fi για να είστε ασφαλείς.1. Μην συνδέεστε στο μέηλ σας ή στον τραπεζικό σας λογαριασμόΘα γνωρίζετε και οι ίδιοι ότι δεν είναι καλή ιδέα να συνδέεστε στον τραπεζικό σας λογαριασμό όταν είστε σε δημόσιο (κυβερνο)χώρο, αλλά το μέηλ σας μπορεί να είναι εξίσου κακό. Άλλωστε αυτό είναι που συνδέεται με όλα σας τα στοιχεία και τους λογαριασμούς.2. Μην μοιράζεστε αυτόματα αρχεία και πληροφορίεςΣτο σπίτι σας σίγουρα ο υπολογιστής ή το κινητό σας τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με άλλες συσκευές, όπως εκτυπωτές. Όταν είστε έξω καλό είναι να “κλείνετε” αυτή την λειτουργία, όπως και να απενεργοποιείτε το «network discovery», ώστε να μην εμφανίζεται η συσκευή σας.3. Προσοχή στις ιστοσελίδες που δεν είναι ασφαλείςΕάν δεν είστε σίγουροι για μία ιστοσελίδα, μην μπείτε μέσα. Καλύτερα να είστε προσεκτικοί παρά να γεμίσετε με ιούς. Για να βεβαιωθείτε ότι μία ιστοσελίδα είναι ασφαλής, μπορείτε να δείτε στο url εάν υπάρχει ένα πράσινο εικονίδιο πριν από το «https» και ότι το «s» είναι στο τέλος του «http».4. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε εφαρμογέςΑκούγεται περίεργο αλλά όταν βρίσκεστε σε δημόσιο δίκτυο προτιμήστε να μπαίνετε κατευθείαν στην ιστοσελίδα από τον browser παρά μέσω της εφαρμογής. Ο λόγος είναι ότι οι ιστοσελίδες έχουν περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με τις εφαρμογές.