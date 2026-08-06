ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... Πανγαία: Δείτε που θα βρισκόταν η Ελλάδα στον χάρτη αν η γη δεν είχε διαχωριστεί σε ηπείρους

Η υπερήπειρος της Πανγαίας, σχηματίσθηκε κατά την Πρώιμη Πέρμια Περίοδο πριν από περίπου 270 εκατομμύρια χρόνια και περιβαλλόταν από ένα...

Η Πανγαία ήταν φυσικά ένας τόπος χωρίς ανθρώπους, αλλά αν επιχειρούσαμε να τοποθετήσουμε τα σημερινά κράτη σε αυτήν την τεράστια μάζα γης, ο χάρτης θα διαμορφωνόταν όπως περίπου τον δημιούργησε ο χαρτογράφος Massimo Pietrobon.