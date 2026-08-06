ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... Πανγαία: Δείτε που θα βρισκόταν η Ελλάδα στον χάρτη αν η γη δεν είχε διαχωριστεί σε ηπείρους

Η υπερήπειρος της Πανγαίας, σχηματίσθηκε κατά την Πρώιμη Πέρμια Περίοδο πριν από περίπου 270 εκατομμύρια χρόνια και περιβαλλόταν από ένα...
Η υπερήπειρος της Πανγαίας, σχηματίσθηκε κατά την Πρώιμη Πέρμια Περίοδο πριν από περίπου 270 εκατομμύρια χρόνια και περιβαλλόταν από έναν τεράστιο ωκεανό που ονομαζόταν Πανθάλασσα. Εβδομήντα εκατομμύρια χρόνια αργότερα, η ενιαία ξηρά άρχισε να διαχωρίζεται σε κομμάτια, διαμορφώνοντας τις ηπείρους όπως περίπου τις γνωρίζουμε σήμερα.
Η Πανγαία ήταν φυσικά ένας τόπος χωρίς ανθρώπους, αλλά αν επιχειρούσαμε να τοποθετήσουμε τα σημερινά κράτη σε αυτήν την τεράστια μάζα γης, ο χάρτης θα διαμορφωνόταν όπως περίπου τον δημιούργησε ο χαρτογράφος Massimo Pietrobon.
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