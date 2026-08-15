Η Σωτήρια άμεση απογείωση των τριών Air Tractor από την 111 Π.M που έκαναν την διαφορά

Στον Άγιο Λαυρέντιο αποδείχθηκε στην πράξη ότι στις πυρκαγιές δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις, συσκέψεις και γραφειοκρατικές δικ...
Στον Άγιο Λαυρέντιο αποδείχθηκε στην πράξη ότι στις πυρκαγιές δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις, συσκέψεις και γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Υπάρχουν μόνο τα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Και αυτή τη φορά ο μηχανισμός λειτούργησε όπως ακριβώς έπρεπε.
Η άμεση απογείωση των τριών Air Tractor από την 111 Πτέρυγα Μάχης και οι συνεχόμενες, στοχευμένες ρίψεις τους πρόλαβαν τις φλόγες πριν φτάσουν στο χωριό και στο πυκνό δάσος. Έδωσαν παράλληλα τον απαραίτητο χρόνο στους πυροσβέστες, στον Δήμο, στους εθελοντές και στους κατοίκους να οργανώσουν την επίγεια άμυνα.
Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους θεωρούν πολυτέλεια την ενίσχυση της περιφέρειας με εναέρια μέσα πυρόσβεσης. https://veteranos.gr
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