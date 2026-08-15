Ύπουλοι οι Ιταλοί... τορπιλίζουν από υποβρύχιο ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο του '40 το καμάρι του Πολεμικού μας Ναυτικού, το αντιτορπιλικό «Έλλη»

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ. ΤΟ "ΕΛΛΗ" ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ Δ...

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ. ΤΟ "ΕΛΛΗ" ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...Η τορπίλη έπληξε το "ΈΛΛΗ" στις 08.25, μεταξύ των δύο καπνοδόχων, και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο λεβητοστάσιο και εισροή υδάτων. Η επακόλουθη έκρηξη του λέβητα προκάλεσε επιπλέον ζημιές και το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και να βυθίζεται. Μια προσπάθεια ρυμούλκησης του από το επιβατηγό ΕΣΠΕΡΟΣ (με πλοίαρχο τον περίφημο Γεράσιμο Φωκά) δεν είχε επιτυχία και έτσι η ΕΛΛΗ βυθίστηκε στις 10.20 σε βάθος 45-50 μέτρων. Ο απολογισμός ήταν 9 νεκροί ναύτες και 24 τραυματίες. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, το Ιταλικό υποβρύχιο ήταν το Delphino. Ο κυβερνήτης του υποπλοίαρχος Αϊκάρντι, είχε την εντολή να βυθίσει όποιο πλοίο βρισκόταν τη συγκεκριμένη μέρα στο λιμάνι της Τήνου. Η Ελλάς είναι ήδη στη δίνη του Β' Παγκοσμίου πολέμου και οι Έλληνες, με καθοδηγητή και οργανωτή των Ιωάννη Μεταξά, ετοιμάζονται να γράψουν άλλη μιά χρυσή σελίδα στην Παγκόσμια Ιστορία. www.stoxos.gr