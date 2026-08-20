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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαν σήμερα το ΄73 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χορηγεί γενική αμνηστία και δίνει χάρη στον επίδοξο δολοφόνο του, Αλέκο Παναγούλη

Αυγούστου 20, 2026

ΑΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΟΙ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚ@ΤΟΨΥΧΟΙ... 1973 - Ελλάδα: Μιά μέρα μετά την ορκωμοσία του ως πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής ...



ΑΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΟΙ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚ@ΤΟΨΥΧΟΙ...

1973 - Ελλάδα: Μιά μέρα μετά την ορκωμοσία του ως πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χορηγεί γενική αμνηστία, δίνοντας χάρη και στον Αλέξανδρο Παναγούλη και ταυτόχρονα αίρεται ο στρατιωτικός νόμος στην Αθήνα και Πειραιά. Παράλληλα παραγράφονται όλα τα αδικήματα που είχαν τελεστεί παρασύροντας και εκείνα που είχαν διαπραχθεί από ανακριτικές Αρχές και όργανα.

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