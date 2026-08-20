Οι αστρονόμοι εντόπισαν το ταχύτερο άστρο στο Γαλαξία - Ταξιδεύει 100.000 φορές γρηγορότερα από ένα αεροπλάνο

Οι αστρονόμοι εντόπισαν το ταχύτερο γνωστό άστρο στη γειτονιά μας, το οποίο κινείται με τεράστια ταχύτητα γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη ...
Οι αστρονόμοι εντόπισαν το ταχύτερο γνωστό άστρο στη γειτονιά μας, το οποίο κινείται με τεράστια ταχύτητα γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας.
Το άστρο, που ονομάζεται S301, κινείται με ταχύτητα περίπου 25.000 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο (15.500 μίλια/δευτερόλεπτο), δηλαδή περίπου 100.000 φορές ταχύτερα από ένα εμπορικό αεροπλάνο. Είναι επίσης το πλησιέστερο γνωστό άστρο στη μαύρη τρύπα του κέντρου του Γαλαξία, τη Sagittarius A*, πλησιάζοντάς την σε απόσταση περίπου ίση με την απόσταση του Κρόνου από τον Ήλιο.
«Αυτό που είναι ιδιαίτερο σε αυτό το άστρο είναι ότι κινείται γύρω από τη Sagittarius A* σε μια εξαιρετικά κλειστή τροχιά, ολοκληρώνοντας μια πλήρη περιφορά σε μόλις 8,7 χρόνια, και πλησιάζει τη μαύρη τρύπα σε απόσταση μόλις 12 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης–Ήλιου. Αυτό είναι πρωτοφανές», δήλωσε ο Felix Mang, υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Εξωγήινης Φυσικής Max Planck (MPE) στο Γκάρτσινγκ της Γερμανίας και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.
Η εξαιρετικά μικρή απόσταση του άστρου από τη Sagittarius A* μπορεί να ανοίξει ένα νέο παράθυρο στη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων της μαύρης τρύπας και του ακραίου περιβάλλοντος γύρω από αυτήν.
Όπως πολλά αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό, οι μαύρες τρύπες θεωρείται ότι περιστρέφονται. Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν, μια περιστρεφόμενη μαύρη τρύπα παρασύρει μαζί της τον χωροχρόνο, παραμορφώνοντας τις τροχιές των άστρων που βρίσκονται γύρω της. Αυτό το φαινόμενο είναι σημαντικό μόνο για αντικείμενα που κινούνται πολύ γρήγορα γύρω από μαύρες τρύπες με μεγάλη περιστροφή και σε πολύ μικρή απόσταση.
Το S301 φαίνεται να διαθέτει τον ιδανικό συνδυασμό μιας πολύ εκκεντρικής (ελλειπτικής/ασύμμετρης) και εξαιρετικά κλειστής τροχιάς.
«Για πρώτη φορά, θα μπορούσαμε πραγματικά να μετρήσουμε με πολύ άμεσο τρόπο την περιστροφή μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική δοκιμασία για τη θεωρία του Αϊνστάιν», δήλωσε ο Dr Stefan Gillessen, ανώτερος επιστήμονας στο MPE και συν-συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.
Μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι θα χρειαζόταν να μετρηθεί η κίνηση πολλών άστρων για αρκετές δεκαετίες προκειμένου να υπολογιστεί η περιστροφή της Sagittarius A*. Οι επιστήμονες κατάφεραν να ανασυνθέσουν την τροχιά του S301 από το 2017 και, παρακολουθώντας το άστρο κατά την επόμενη πολύ κοντινή προσέγγισή του το 2031, ελπίζουν ότι θα έχουν συγκεντρώσει αρκετά δεδομένα.
«Με αυτό το άστρο ελπίζουμε ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα μπορέσουμε να μετρήσουμε την περιστροφή της μαύρης τρύπας», δήλωσε ο Mang.
Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το Very Large Telescope Interferometer (VLTI) του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (ESO), στο Παρανάλα της Χιλής. Το όργανο συνδυάζει το φως από τέσσερα τηλεσκόπια των 8 μέτρων.
Παρόλο που το άστρο βρίσκεται ασυνήθιστα κοντά στην κεντρική μαύρη τρύπα, δεν αναμένεται να περάσει τον ορίζοντα γεγονότων της, δηλαδή το σημείο πέρα από το οποίο κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να διαφύγει.
«Οι μαύρες τρύπες θεωρούνται συχνά σαν κοσμικές ηλεκτρικές σκούπες που καταπίνουν οτιδήποτε μπορούν να “πιάσουν”», είπε ο Mang. «Όμως είναι απλώς ένα πολύ μεγάλης μάζας αντικείμενο. Δεν διαφέρει ουσιαστικά από κάτι που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο και το άστρο θα παραμείνει σε αυτή την τροχιά.»
Ο Dr Ziri Younsi, αστροφυσικός στο University College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στις παρατηρήσεις, δήλωσε: «Πρόκειται για μια απίστευτα σημαντική ανακάλυψη. Είναι πολύ συναρπαστικό, επειδή αυτό το αντικείμενο πλησιάζει απίστευτα πολύ τη Sagittarius A* και κινείται, στο μέγιστο της ταχύτητάς του, με περίπου 8% της ταχύτητας του φωτός, κάτι πραγματικά τρελό.»
Ο Younsi πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση της τροχιάς του άστρου για τη μέτρηση της περιστροφής της μαύρης τρύπας θα αποτελούσε τεράστια εξέλιξη για την κατανόηση της εξέλιξης του Γαλαξία μας.
Πηγή: skai.gr
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