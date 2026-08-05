Προσποιούμενοι τηλεφωνικά τον γιατρό απέσπασαν χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ- Μία σύλληψη

Συνελήφθη χθες (4 Αυγούστου 2026) το μεσημέρι σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων...







Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργοί του τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους προσποιούμενοι τον γιατρό και ισχυρίζονταν ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα όταν δεν κατάφερναν να τους πείσουν, τηλεφωνούσαν ξανά, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και ισχυρίζονταν ότι δήθεν είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων.



Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 21 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2026, κατάφεραν να εξαπατήσουν πέντε ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας και μία ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Φλώρινας. Απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.



Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.065 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και 2 κινητά τηλέφωνα. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως μέσα τέλεσης των απατών.



Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.



Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά: Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργοί του τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους προσποιούμενοι τον γιατρό και ισχυρίζονταν ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα όταν δεν κατάφερναν να τους πείσουν, τηλεφωνούσαν ξανά, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και ισχυρίζονταν ότι δήθεν είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 21 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2026, κατάφεραν να εξαπατήσουν πέντε ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας και μία ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Φλώρινας. Απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.065 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και 2 κινητά τηλέφωνα. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως μέσα τέλεσης των απατών.Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:



Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Συνελήφθη χθες (4 Αυγούστου 2026) το μεσημέρι σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας άνδρας, για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.Εξιχνιάστηκαν έξι τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες 15 ημέρες, σε περιοχές της Πιερίας και της Φλώρινας.Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος άνδρας, μαζί με συνεργούς του, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.