«Μακεδόνες γρηγωρώμεν Πρόκειται περί της Ελευθερίας μας»!!! Αύγουστος 1916... το ιστορικό πρωτοσέλιδο της «Μακεδονίας» για την Γερμανοβουλγαρική εισβολή

Οι πρεσβευτές Γερμανίας και Βουλγαρίας ανακοινώνουν στην ελληνική κυβέρνηση τη Γερμανοβουλγαρική εισβολή στη Μακεδονία και επαναλαμβάνουν τ...









Οι πρεσβευτές Γερμανίας και Βουλγαρίας ανακοινώνουν στην ελληνική κυβέρνηση τη Γερμανοβουλγαρική εισβολή στη Μακεδονία και επαναλαμβάνουν τη διαβεβαίωση (ψεύτικη, όμως, από πλευράς Βουλγαρίας) ότι τα προελαύνοντα στρατεύματά τους δεν θα εισέλθουν στις πόλεις Σερρών, Δράμας και Καβάλας.Ο πραγματικός σκοπός των Βουλγάρων όμως, ήταν να εκκενώσουν την Ανατολική Μακεδονία από τους Έλληνες κατοίκους της, να απωθήσουν τον ελληνικό στρατό από τις πόλεις αυτές, για να τις αιχμαλωτίσουν εύκολα.Και μπρος σ΄ αυτή την απειλή ο στρατός μας διατασσόταν να μείνει αμέτοχος! Μεγάλη και διάχυτη η ανησυχία στη Μακεδονία για τις ζυμώσεις που συντελούνται στη ΒαλκανικήΤην ανησυχία αυτή διερμηνεύει ένα κύριο άρθρο της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με τίτλο “ Μακεδόνες γρηγωρώμεν. Πρόκειται περί της ελευθερίας μας”, στις 3 Αυγούστου 1916. Γράφει μεταξύ άλλων: «Η κρίσις η σημερινή είναι βεβαίως πανελλήνιος και πανεθνική, είναι όμως δι΄ ημάς προ παντός Μακεδονική. Η Ελλάς κινδυνεύει να χάση τας νέας της κτήσεις, δια να σβύση μεθαύριον, το Έθνος κινδυνεύει να ίδη συντριβομένας αυτάς τας βάσεις και τα κρηπιδώματα της υποστάσεώς του δια να μη υπάρχη μεθαύριον, ημείς όμως οι Μακεδόνες κινδυνεύομεν να χάσωμεν την ελληνικήν ελευθερίαν μας σήμερον, να εγκαταλείψωμεν σήμερον την γην μας, τα αγαθά μας, τους τάφους των πατέρων μας.»Στη φωτογραφία η 1η σελίδα του φύλλου αυτού.