«Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα...» ΤΟ ΕΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Σαν σήμερα 4η Αυγούστου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Γιατί σαν αυτή, παιδί μου, την ημέρα τη χρυσή που τη χαίρεσαι και συ στέρεψε το μαύρο δάκρυ κλείσανε πολλές πληγές, αψηλώσανε τα στάχυα ...

Γιατί σαν αυτή, παιδί μου, την ημέρα τη χρυσήπου τη χαίρεσαι και συστέρεψε το μαύρο δάκρυ κλείσανε πολλές πληγές,αψηλώσανε τα στάχυακι ένα γύρω όλα τα βράχιαεγινήκαν ανθοβούνια και χρυσοπηγές.