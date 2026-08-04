«Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα...» ΤΟ ΕΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Σαν σήμερα 4η Αυγούστου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Γιατί σαν αυτή, παιδί μου, την ημέρα τη χρυσή που τη χαίρεσαι και συ στέρεψε το μαύρο δάκρυ κλείσανε πολλές πληγές, αψηλώσανε τα στάχυα ...
Γιατί σαν αυτή, παιδί μου, την ημέρα τη χρυσή
που τη χαίρεσαι και συ
στέρεψε το μαύρο δάκρυ κλείσανε πολλές πληγές,
αψηλώσανε τα στάχυα
κι ένα γύρω όλα τα βράχια
εγινήκαν ανθοβούνια και χρυσοπηγές.
ΖΗΤΩ Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΣΑΚΙΖΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...
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