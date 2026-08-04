Πάνω από 130.000 τα καμένα στρέμματα στην Αττικοβοιωτία δείχνουν τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία

Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το...



Ειδικότερα, όπως αναφέρει το meteo.gr, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει.



Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3/8.

Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας δείχνουν ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα, χωρίς ακόμη να έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά.