Γιαννιτσά: «Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι» – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

Από τη διασκέδαση σε κλαμπ των Γιαννιτσών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο 27χρο...

Από τη διασκέδαση σε κλαμπ των Γιαννιτσών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο 27χρονους είχε ως αποτέλεσμα ο ένας να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με την κοπέλα του στο νυχτερινό μαγαζί και διασκέδαζε.Εκεί φέρεται να ξεκίνησε η διαμάχη με τον δράστη, η οποία συνεχίστηκε εκτός του καταστήματος με τραγικά αποτελέσματα.Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 27χρονος φέρεται δέχθηκε επίθεση τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.«Δεν ξέφυγε τον κίνδυνο, είναι σε καταστολή, δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τίποτα. Μόνο η Αστυνομία γνωρίζει γιατί έτυχε να ήταν εκεί. Πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες ημέρες να δούμε τι θα μας πουν», λέει ο πατέρας του, μιλώντας στο MEGA.