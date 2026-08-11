Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης παραδίδονται στις φλόγες... Η 11η Μεραρχία παραδίδεται στους Τούρκους... 31 Αυγούστου 1922

31 Αυγούστου 1922: Με προκήρυξή του, ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον Ελληνικό Στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Ο...





31 Αυγούστου 1922: Με προκήρυξή του, ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον Ελληνικό Στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι δικαστικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Μικρά Ασία επιστρέφουν στην Αθήνα.Την ίδια ημέρα, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα βάζουν οι τουρκικές Αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.