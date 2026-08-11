Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης παραδίδονται στις φλόγες... Η 11η Μεραρχία παραδίδεται στους Τούρκους... 31 Αυγούστου 1922

31 Αυγούστου 1922: Με προκήρυξή του, ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον Ελληνικό Στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Ο...
31 Αυγούστου 1922: Με προκήρυξή του, ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον Ελληνικό Στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι δικαστικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Μικρά Ασία επιστρέφουν στην Αθήνα.
Την ίδια ημέρα, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα βάζουν οι τουρκικές Αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
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