Δυτική Αττική: Εκκενώθηκε η Ψάθα, οι φλόγες μέσα στα σπίτια - Νέο 112

Δραματικές ώρες για την Ψάθα: Οι φλόγες κυκλώνουν τον οικισμό. Λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα το πύρινο μέτωπο είχε αρχίσει να κατακ...

Δραματικές ώρες για την Ψάθα: Οι φλόγες κυκλώνουν τον οικισμό. Λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα το πύρινο μέτωπο είχε αρχίσει να κατακαίει σπίτια. Ηδη δόθηκε εντολή μέσω του 112 για εκκένωση της περιοχής προς Μέγαρα, μέσω Αλεποχωρίου.- Λίγο νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και της ΒΙΠΕ ΜεγάρωνΤο πρώτο σημείο όπου εντοπίζουν τις προσπάθειές τους οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Την ίδια ώρα, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη και εναέρια μέσα.