Τίμησαν τους θανόντες αιχμαλώτους της V Μεραρχίας στο Ρέθυμνο...

Το πρωί της Παρασκευής, 10ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ανταποκρινόμενος στην ευγενική πρόσ...

Το πρωί της Παρασκευής, 10ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ανταποκρινόμενος στην ευγενική πρόσκληση του Αντισυνταγματάρχου κ. Εμμανουήλ Μουρτζάκη, Διοικητή του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού και Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Ρεθύμνου, μετέβη στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου και τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των θανόντων αιχμαλώτων της «V Μεραρχίας Κρητών», οι οποίοι τελειώθηκαν μαρτυρικά και σε κακουχίες τον Ιούλιο του 1941 στη Λάρισα.Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση, στην οποία παρέστησαν και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαίρη Λιονή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχάλης Σαρρής, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ακολούθησε σχετική ομιλία για τη θυσία των ανδρών της «V Μεραρχίας Κρητών» στη Λάρισα και, στο τέλος, επιμνημόσυνο κέρασμα.