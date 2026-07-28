Γίνονται άτρωτα... Σύστημα ενεργητικής προστασίας TROPHY για τα ελληνικά Leopard 2HEL

Την εγκατάσταση του κατασκευής της ισραηλινής κρατικής εταιρείας RAFAEL Advanced Defense Systems συστήματος ενεργητικής προστασίας (APS: ...
Την εγκατάσταση του κατασκευής της ισραηλινής κρατικής εταιρείας RAFAEL Advanced Defense Systems συστήματος ενεργητικής προστασίας (APS: Active Protection System) TROPHY στα 170 άρματα μάχης Leopard 2HEL που διαθέτει, εξετάζει το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), σύμφωνα με πληροφορίες του DP. Στο πλαίσιο αυτό τον περασμένο μήνα (25 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, από εκπροσώπους της εταιρείας RAFAEL, σε επιτελείς του ΓΕΣ, σχετικά με το TROPHY. Είχε προηγηθεί στις αρχές του 2025, επίσκεψη αντιπροσωπείας της RAFAEL στο 304 ΠΕΒ (304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης), στο Βελεστίνο Μαγνησίας κατόπιν αδείας του ΓΕΣ.
Του ΚΑΥΣΙΜΑΡΧΗ
Όπως είχε αποκαλύψει το DP, σκοπός της επίσκεψης της αντιπροσωπείας ήταν η εξέταση της διαμόρφωσης και της χωροταξικής κατανομής του άρματος μάχης Leopard 2HEL του Ελληνικού Στρατού με σκοπό την εγκατάσταση του ενεργητικού συστήματος προστασίας TROPHY. Υπενθυμίζεται, ότι το τεχνολογίας κινητικής (hard-kill) εξουδετέρωσης TROPHY αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής προστασίας τεθωρακισμένων οχημάτων, που ημέρα και νύκτα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών επιτρέπει τον εντοπισμό, αναγνώριση, ιχνηλάτηση και αναχαίτιση επερχόμενων αντιαρματικών απειλών πριν από την πρόσκρουση τους επί της προστατευόμενης πλατφόρμας, με δυνατότητα αντιμετώπισης πολλαπλών ή διαδοχικών προσβολών και πολύ μικρό χρόνο αντίδρασης, κατάλληλο για την αντιμετώπιση απειλών υψηλής ταχύτητας. Το TROPHY λειτουργεί αυτόνομα σε αληθή χρόνο (real-time), χωρίς παρέμβαση του πληρώματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβιωσιμότητας της πλατφόρμας και του επιβαίνοντος πληρώματος / προσωπικού.
Λειτουργεί σε τρία κύρια στάδια: εντοπισμός της απειλής, ιχνηλάτηση της και, στη συνέχεια, ενεργοποίηση, εφόσον η απειλή βρίσκεται σε τροχιά πρόσκρουσης στην πλατφόρμα, του κινητικού (Hard Kill) αντιμέτρου, με τη μορφή πολλαπλών εκρηκτικά διαμορφούμενων διατρητές (EFP: Explosive Formed Penetrator) και εξουδετέρωση της απειλής. Επιπλέον της ενεργητικής προστασίας, το TROPHY γνωστοποιεί αυτόματα τη θέση του σημείου εκτόξευσης της απειλής στο Σύστημα Ελέγχου Πυρός (ΣΕΠ) και το Σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου (BMS: Battle Management Systems – συστήματα διαχείρισης μάχης) της πλατφόρμας και/ή σε οπλικά συστήματα όπως για παράδειγμα τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού (RCWS: Remote Controlled Weapon Station), για την ταχεία εμπλοκή και καταστροφή της πηγής της απειλής.
Σήμερα το TROPHY έχει εγκατασταθεί σε άρματα μάχης Leopard 2A7A1, Leopard 2A8 (Γερμανία, Κροατία, Λιθουανία, Ολλανδία, Τσεχία), Merkava Mk IV (όπου για πρώτη φορά εγκαταστάθηκε το 2009), Merkava Mk V (Barak), Challenger 3, M1A2 Abrams SEPv3 όπως επίσης και τα ισραηλινής προέλευσης ΤΟΜΠ (Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού) Eitan και Namer.
Κατά την κατασκευάστρια, τα περισσότερα από 2.000 συστήματα TROPHY που έχουν ολοκληρωθεί σε πλατφόρμες 17 διαφορετικών τύπων έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 2 εκατ. ώρες λειτουργίας σε περίπου 15 χρόνια λειτουργίας, έχουν καταγράψει αποδεδειγμένα υψηλή πιθανότητα επιτυχούς εξουδετέρωσης του στόχου, ελάχιστο κίνδυνο για το αποβιβασμένο προσωπικό, τα πληρώματα και τους αμάχους με αμελητέες παράπλευρες απώλειες και πολύ χαμηλό ποσοστό ψευδών συναγερμών, επιπέδων κραδασμών, θορύβου και εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.
Στις αρχικές του εκδόσεις το TROPHY σχεδιάστηκε να παρέχει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας (κατά την κατασκευάστρια ανώτερο του 90%) κατά βλημάτων χημικής ενεργείας (κοίλου γεμίσματος) ευθυτενούς τροχιάς έως διαμετρήματος 120 χλστ. βαλλόμενων από πυροβόλα αρμάτων μάχης ή/και πυροβόλα άνευ οπισθοδρόμησης (ΠΑΟ), κατευθυνόμενων αντιαρματικών (ΑΤ) βλημάτων όλων των διαμετρημάτων, και ΑΤ ρουκετών φορητών εκτοξευτών (RPG). Πλέον το TROPHY έχει αποκτήσει και τη δυνατότητα παροχής εξίσου υψηλού επιπέδου προστασίας κατά όλων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΜΕΑ) – δρόνων των κατηγοριών micro (έως 2 κιλά μέγιστο βάρος απογείωσης) και mini (έως 20 κιλά μέγιστο βάρος απογείωσης).
Στις αρχικές εκδόσεις το TROPHY χρησιμοποιούσε το κατασκευής IAI ELTA ραντάρ EL/M-2133 που εξέπεμπε στις ζώνες συχνοτήτων F και G, που σάρωνε ολοπεριμετρικά (360 μοίρες) της πλατφόρμας. Το ραντάρ εντόπιζε την επερχόμενη απειλή και ο υπολογιστής του συστήματος προσδιόριζε τη διεύθυνση και την ταχύτητα προσέγγισης της απειλής ενεργοποιώντας τους εκτοξευτές την κατάλληλη χρονική στιγμή. Περισσότερα ΕΔΩ
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