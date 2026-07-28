Σφαγή Κούρδων... Ιρανοί συνοριοφύλακες σκότωσαν δύο Κούρδους άνδρες στο Khoy και στο Paveh! Και 11χρονο παιδί στα θύματα!

Ο Rasoul Ghalandari, ένας 21χρονος πατέρας δύο παιδιών από το χωριό Balajuk στο Khoy, ο Soheyl Ferdowsi, ένας 20χρονος κολμπάρ από το χωρ...

Ο Rasoul Ghalandari, ένας 21χρονος πατέρας δύο παιδιών από το χωριό Balajuk στο Khoy, ο Soheyl Ferdowsi, ένας 20χρονος κολμπάρ από το χωριό Dezavar στο Paveh, στην επαρχία Kermanshah, σκοτώθηκε από Ιρανούς συνοριοφύλακες στο τις παραμεθόριες περιοχές των δύο κομητειών.Μια ενημερωμένη πηγή στο Khoy είπε στο Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν (KHRN) ότι οι συνοριοφύλακες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον Ghalandari στις 22 Ιουλίου στα συνοριακά υψίπεδα κοντά στο Balajuk, στην περιοχή Qotur του Khoy.Η πηγή είπε ότι, αφού τον τραυμάτισαν, οι συνοριοφύλακες πλησίασαν τον Γκαλαντάρι και τον σκότωσαν πυροβολώντας άλλους δύο πυροβολισμούς.Η σορός του μεταφέρθηκε στο τμήμα ιατροδικαστικής στο Khoy και δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην οικογένειά του.Το KHRN ανέφερε επίσης ότι την επόμενη μέρα, στις 23 Ιουλίου, συνοριοφύλακες άνοιξαν πυρ εναντίον του Ferdowsi από κοντινή απόσταση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση κοντά σε συνοριακό σταθμό στο χωριό Dezavar, στην περιοχή Nowsud της Paveh, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.Ένας συγγενής του Ferdowsi είπε ότι κουβαλούσε μόνο μερικά άδεια πλαστικά jerrycans όταν οι συνοριοφύλακες τον πυροβόλησαν στην πλάτη κοντά στο συνοριακό φυλάκιο του χωριού.Αφού μεταφέρθηκε στο τμήμα ιατροδικαστικής στο Paveh, το σώμα του παραδόθηκε στην οικογένειά του εκείνο το βράδυ και θάφτηκε στο χωριό του.Τα στοιχεία που συνέταξε το KHRN δείχνουν ότι, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, οι συνοριοφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν τέσσερα κολμπάρ στις συνοριακές περιοχές Nowsud, Marivan και Sarvabad, καθώς και δύο άλλους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός 11χρονου παιδιού, στα σύνορα περιοχές Sarvabad και Khoy.