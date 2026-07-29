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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Με τα «φτερά» της ισχύος: Η Πολεμική Αεροπορία στην άσκηση «THRACIAN VIPER 2026»

Ιουλίου 29, 2026

  Από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μικρής Κ...

 



Από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μικρής Κλίμακας «THRACIAN VIPER 2026», η οποία διεξήχθη στο FIR Σόφιας.

Στην άσκηση, στην οποία συμμετείχαν προσωπικό και αεροπορικά μέσα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η ΠΑ συμμετείχε με αεροσκάφη F-16 από την 110 και την 111 Πτέρυγα Μάχης, χωρίς μεταστάθμευση.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αντικείμενα εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training – DACT) με κύριο αντικειμενικό σκοπό την εξοικείωση των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις Νατοϊκές διαδικασίες.

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