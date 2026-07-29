Με τα «φτερά» της ισχύος: Η Πολεμική Αεροπορία στην άσκηση «THRACIAN VIPER 2026»

Από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μικρής Κ...

Από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μικρής Κλίμακας «THRACIAN VIPER 2026», η οποία διεξήχθη στο FIR Σόφιας.Στην άσκηση, στην οποία συμμετείχαν προσωπικό και αεροπορικά μέσα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η ΠΑ συμμετείχε με αεροσκάφη F-16 από την 110 και την 111 Πτέρυγα Μάχης, χωρίς μεταστάθμευση.Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αντικείμενα εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training – DACT) με κύριο αντικειμενικό σκοπό την εξοικείωση των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις Νατοϊκές διαδικασίες.