Δείτε τι θα συμβεί αν βάλετε μια ασπιρίνη στο πλυντήριο ρούχων

Όσο περίεργο και αν σας ακούγεται υπάρχει ένα χάπι που θα σας βοηθήσει όχι μόνο στο καθάρισμα των ρούχων αλλά θα τα αποτρέψει και από το γά...









Όσο περίεργο και αν σας ακούγεται υπάρχει ένα χάπι που θα σας βοηθήσει όχι μόνο στο καθάρισμα των ρούχων αλλά θα τα αποτρέψει και από το γάριασμα.Πρόκειται για το χάπι που όλοι έχουμε στο φαρμακείο του σπιτιού μας ενώ είναι γνωστό και ως το χάπι για όλες τις παθήσεις. Ο λόγος για την ασπιρίνη που όπως αποδεικνύεται μας βγάζει ασπροπρόσωπους και στη μάχη με τους λεκέδες. Που να το φανταζόταν το 1853 ο Αλσατός χημικός Σαρλ Φρεντερίκ Ζεράρτ που την παρασκεύασε πως αρκετά χρόνια μετά θα την χρησιμοποιούσαμε και ως καθαριστικό.Αν θέλετε, λοιπόν, να αποφύγετε το γάριασμα των ρούχων δεν έχετε παρά να πάρετε 5 δισκία ασπιρίνης και να τα διαλύσετε σε 2 λίτρα νερό. Τα λευκά και ταλαιπωρημένα ρούχα θα πρέπει να μείνουν για 8-9 ώρες στο νερό έτσι ώστε να μουλιάσουν καλά. Διαφορετικά μπορείτε να προσθέσετε κατά τη διάρκεια κανονικής πλύσης του πλυντηρίου σας δισκία ασπιρίνης μαζί με το απορρυπαντικό.Έχετε αναρωτηθεί άραγε ποτέ τι είναι το γάριασμα των ρούχων αλλά και πως προκαλείτε; Σίγουρα όλοι θα έχετε ρούχα που έχουν γαριάσει ενώ για να μπορέσετε να το καταλάβετε θα δείτε να έχουν σχηματιστεί στην επιφάνεια του υφάσματος μικρά σφαιρίδια από τις ίνες τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χαλάει η εξωτερική εμφάνιση του ρούχου ενώ παράλληλα θα νιώσετε να σας ενοχλεί στο σώμα μας.Οι λόγοι που ευθύνονται για το γάριασμα των ρούχων είναι αρκετοί. Μερικοί από αυτούς είναι η τριβή και το συνεχές πλύσιμο σε «βαριά» προγράμματα που προκαλούν διαρκή τριβή με άλλα υφάσματα στο πλυντήριο. Oι κάλτσες είναι από τα ρούχα που γαριάζουν πολύ ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις μασχάλες των t-shirt.Μη νομίζετε, όμως, πως η ασπιρίνη θα καταπολεμήσει μόνο το γάριασμα. Κάνει τα ρούχα σας να αντιστέκονται και στους επίμονους λεκέδες. Το γνωστό αναλγητικό «αγαπά» λεκέδες από αίμα και τους καταπολεμά μέσα σε 2 μόνο ώρες. Η διαδικασία απλή. Διαλύστε σε κρύο μόνο νερό δισκία ασπιρίνης και μουλιάστε για περίπου 2 ώρες το λερωμένο ρούχο.Tip: Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε λεκέ από αίμα με καυτό νερό. Η πρωτεΐνη που περιέχει το αίμα αντιστέκεται στο καυτό νερό και συγκεντρώνεται με αποτέλεσμα ο λεκές να γίνει ακόμα πιο δύσκολος στην αφαίρεσή του.Πηγή: spirossoulis.com