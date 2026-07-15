Σκότωνε παιδιά με ξιφολόγχη για να μην ξοδέψει σφαίρες. Βίαζε και έκανε σαπούνι τις γυναίκες. Ποιος ήταν ο αρχηγός της αδίστακτης ομάδας των SS που τιμήθηκε με τον Σταυρό των Ιπποτών. Τι απέγινε...