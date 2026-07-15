Σκότωνε παιδιά με ξιφολόγχη για να μην ξοδέψει σφαίρες. Βίαζε και έκανε σαπούνι τις γυναίκες. Ποιος ήταν ο αρχηγός της αδίστακτης ομάδας των SS που τιμήθηκε με τον Σταυρό των Ιπποτών. Τι απέγινε...

mixanitouxronou Διέταζε τη μαζική δολοφονία παιδιών, αλλά για να μην ξοδέψει σφαίρες, τα σκότωνε με την ξιφολόγχη. Έκαιγε γυναίκες και ανήλ...
mixanitouxronou Διέταζε τη μαζική δολοφονία παιδιών, αλλά για να μην ξοδέψει σφαίρες, τα σκότωνε με την ξιφολόγχη. Έκαιγε γυναίκες και ανήλικα παιδιά και πετούσε τα μισοκαμμένα πτώματά τους σε αδέσποτα σκυλιά.
Βίαζε νεαρές κοπέλες και κυκλοφόρησε μια φήμη ότι αφού τους έκοβε τον λαιμό, τις έβραζε με αλογίσιο κρέας και έφτιαχνε σαπούνι. Από τον Πρωσικό στρατό στον Ισπανικό Εμφύλιο Ο Όσκαρ Ντιρλεβέγκερ γεννήθηκε στο Βούρτσμπουρκ της Βαυαρίας στις 26 Σεπτεμβρίου 1895. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου υπηρέτησε στον στρατό της γερμανικής αυτοκρατορίας και έφτασε μέχρι τον βαθμού του υπολοχαγού.
Για την ανδρεία του στο πεδίο της μάχης κατά την εισβολή της Γερμανίας στο Βέλγιο, τιμήθηκε με τον «Σιδηρούν Σταυρό Πρώτης Κατηγορίας». Μετά τη λήξη του πολέμου και την παράδοση της Γερμανίας ο Όσκαρ φυλακίστηκε από τη ρουμανική κυβέρνηση. Αν και αρνήθηκε να κρατηθεί αιχμάλωτος, ο Όσκαρ μετά από μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να δραπετεύσει με ακόμη 600 γερμανούς κρατούμενους. Το 1919, τα έντονα αντισημιτικά και αντικομουνιστικά του αισθήματα τον οδήγησαν να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατάπνιξης της αριστερής εξέγερσης στις περιοχές του Ρουρ και της Σαξονίας.
Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στη Γερμανία και εγγράφηκε σε πανεπιστήμιο, όπου σπούδαζε πολιτικές επιστήμες. Το ίδιο έτος έγινε μέλος του ανερχόμενου Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Παράλληλα, εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο μέχρι να γίνει επικεφαλής των ταγμάτων εφόδου στην περιοχή Έσλιγκεν το 1932. Η 36η Ειδική Ταξιαρχία υπό τις οδηγίες του Όσκαρ Ντιρλεβέγκερ. Ο ιστορικός Τζ. Μπόιερ Μπελ τον χαρακτήρισε «ειδικό στην εξόντωση και πιστό υπέρμαχο του σαδισμού και της νεκροφιλίας». Την ίδια χρονιά όμως καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού.
Του αφαιρέθηκε το πτυχίο, ενώ μία αναφορά από τις γερμανικές αρχές τον περιέγραφε ως » νοητικά ασταθή,φανατικό της βίας και αλκοολικό, που έχει το συνήθειο να ξεσπάει σε ωμή βία κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών». Μετά την αποφυλάκισή του, που δεν τον συνέτισε καθόλου, ο Όσκαρ ταξίδεψε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου και πολέμησε στο πλάι του Φράνκο, υπό τη Λεγεώνα του Κόνδορα των γερμανών Ναζί. Η εντολή του Χίτλερ για εγκληματικά SS Μετά τον Ισπανικό Εμφύλιο, ο Όσκαρ έστειλε επιστολή στον Χάινριχ Χίμλερ ζητώντας του άδεια να προσχωρήσει στα ένοπλα Ες -Ες. Ο ναζιστής ηγέτης αρνήθηκε εξαιτίας του παραβατικού παρελθόντος του Ντιρλεβέγκερ. Τελικά ένας στρατιώτης που πολέμησε μαζί με τον Όσκαρ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εγγυήθηκε για τον ίδιο και το Ναζιστικό κόμμα τον δέχτηκε για άλλη μια φορά.
Ο Χίτλερ, το 1939, είχε την ιδέα να συσταθεί ένα τάγμα, το οποίο θα ανήκε στον έλεγχο ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ...
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.