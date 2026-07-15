Marfin: Στο «μικροσκόπιο» ο αποστολέας του email – Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την οικογένεια της νεκρής Αγγελικής Παπαθανασοπούλου

Στο επόμενο στάδιο περνά η ανακριτική έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης της Marfin, με την ανακρίτρια που την χειρίζεται να ζητά τ...

Στο επόμενο στάδιο περνά η ανακριτική έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης της Marfin, με την ανακρίτρια που την χειρίζεται να ζητά τον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email, τον Απρίλιο του 2026, από το οποίο ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις τρεις συλλήψεις.Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει και οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων κατηγορούμενων στην υπόθεση της Marfin, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προσκομίσει στην ανακρίτρια και έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο, η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος, δηλώνει στη διάθεση των Αρχών.Σήμερα, παρουσιάστηκαν στην δικαστική λειτουργό οι δικηγόροι της οικογένειας της αδικοχαμένης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη φονική έκρηξη στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ κυοφορούσε το παιδί της, οι οποίοι και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.