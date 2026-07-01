Υπογεννητικότητα: SOS για το δημογραφικό εκπέμπουν τα ακριτικά νησιά

«Σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας δεν υπάρχουν πια ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας». Με αυτή τη διαπίστωση αποτυπώθηκε με τ...

«Σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας δεν υπάρχουν πια ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας». Με αυτή τη διαπίστωση αποτυπώθηκε με τον πιο εύγλωττο τρόπο η έκταση της δημογραφικής κρίσης που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Το Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλάδα: Χίος, Ψαρά, Οινούσσες: τα νησιά-σύνορα που δοκιμάζονται από το δημογραφικό», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ithaca Demographic Forum, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου.Επιστήμονες, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προειδοποίησαν ότι η υπογεννητικότητα, η γήρανση του πληθυσμού και η ερήμωση των ακριτικών περιοχών συνιστούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις.Το στίγμα της δημογραφικής συρρίκνωσης έδωσε κατά τη διάρκεια της ομιλία του ο Βύρων Κοτζαμάνης, ομότιμος καθηγητής Δημογραφίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Επισήμανε ότι η Χίος αποτελεί «μικρογραφία της Ελλάδας», καθώς ο πληθυσμός συγκεντρώνεται κυρίως στην κεντρική ενότητα, αναδεικνύοντας με σαφήνεια το χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και τις απομακρυσμένες περιοχές. Η εικόνα που εμφανίζεται ως σχετικά καλύτερη στη Χίο, ανέφερε, δεν αντανακλά υψηλότερη γεννητικότητα συνολικά, αλλά τη δραματική μείωση των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας στις περιφερειακές ενότητες.Όπως ανέφερε, ο μέσος όρος γεννήσεων και θανάτων στην Ελλάδα το 2024 ήταν 185 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση του δημογραφικού προβλήματος.