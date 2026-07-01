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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Αλεξανδρούπολη: Στα χέρια της ΕΛΑΣ οδηγός με πλαστές πινακίδες

Ιουλίου 01, 2026

   Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος  Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, δι...

  


Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος

 Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχε θέσει σε κυκλοφορία με πινακίδες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα, έχοντας αντικαταστήσει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας με πλαστές. 

Κατασχέθηκε ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

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