Αλεξανδρούπολη: Στα χέρια της ΕΛΑΣ οδηγός με πλαστές πινακίδες

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, δι...











Κατασχέθηκε ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης. Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχε θέσει σε κυκλοφορία με πινακίδες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα, έχοντας αντικαταστήσει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας με πλαστές.

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος