Έτσι θα χτυπήσουμε στη Μικρά Ασία... Οι Rampage θα ανοίξουν τον δρόμο στους Scalp-EG και την καταστροφή της τουρκικής μηχανής!

Η Ελλάδα πρόκειται να εξοπλίσει τα μαχητικά της αεροσκάφη F-16V με τον ισραηλινής κατασκευής πύραυλο Rampage, ο οποίος διαθέτει εμβέλεια ...



Το σενάριο ελληνικής εναέριας επίθεσης στην Μικρά Ασία με πυραύλους Rampage και Scalp-EG



Ο συνδυασμός αυτών των δύο όπλων δημιουργεί ένα στρατηγικό δίλημμα για οποιονδήποτε αντίπαλο, υλοποιώντας το δόγμα A2/AD.



Μια συντονισμένη επίθεση περιλαμβάνει τον αόρατο SCALP-EG που προσεγγίζει χαμηλά και αθόρυβα, μαζί με τον υπερηχητικό Rampage που έρχεται από ψηλά με τεράστια ταχύτητα.



Τα τουρκικά συστήματα αεράμυνας για παράδειγμα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δύο τόσο διαφορετικές και τρομρές ενέριες απειλές.



Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχουν την δυνατότητα ολικής καταστροφής των τουρκικών συστημάτων αντι-πρόσβασης στην Μικρά Ασία για πρώτη φορά.



Οι ισραηλινοί πύραυλοι Rampage μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρώτο χρόνο για την εξουδετέρωση των τουρκικών ραντάρ και των αντιαεροπορικών συστοιχιών (SEAD/DEAD).



Μόλις τυφλωθεί η τουρκική αεράμυνα, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τα ελληνικά μαχητικά Rafale με τους SCALP-EG να πλήξουν τουρκικούς στρατηγικούς στόχους βαθιά στην ενδοχώρα (αεροδρόμια, ναύσταθμους, γέφυρες και συγκρότημα φραγμάτων νερού και φυσικά εργοστάσια κατασκευής τουρκικών drones και πυραύλων Ταυφουν-Ατμάσα κα).



Επίσης το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα ελληνικά μαχητικά θα μπορούν να εξαπολύσουν τα τρομερά αυτά βλήματα αυτά ενώ πετούν με ασφάλεια πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα ή το κεντρικό Αιγαίο, χωρίς να εκτεθούν στην εμβέλεια των τουρκικών αντιαεροπορικών πυραύλων.



Αυτή η τακτική αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης θεωρίας καταστολής της εχθρικής αεράμυνας. Η χρήση των Rampage ως όπλο «πρώτου πλήγματος» (First Strike) για την τύφλωση των αντίπαλων ραντάρ και συστημάτων A2/AD προσφέρει συγκεκριμένα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα.



Οι παραδοσιακοί αντι-ραντάρ πύραυλοι (όπως οι AGM-88 HARM) βασίζονται στον εντοπισμό της εκπομπής του εχθρικού ραντάρ.



Αν οι Τούρκοι απενεργοποιήσουν το ραντάρ του, τότε ο HARM χάνει την ακριβή καθοδήγηση.Ο πύραυλος Rampage όμως δεν βασίζεται στην εκπομπή του ραντάρ, αλλά σε προκαθορισμένες συντεταγμένες (INS/GPS).



Λόγω της υπερηχητικής του ταχύτητας, ο χρόνος αντίδρασης των Τούρκων θα εκμηδενιστεί αυτόματα.



Από τη στιγμή της άφεσης, ο ελληνικός πλέον πύραυλος Rampage θα φτάσει στο στόχο σε ελάχιστα λεπτά, πριν η τουρκική συστοιχία α/α πυραύλων προλάβει να μετακινηθεί ή καν να αντιδράσει.



Η καταστροφή των σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης και των ραντάρ εγκλωβισμού των Τούρκων θα δημιουργούσε άμεσα «τυφλά σημεία» στην αντίπαλη γεωγραφική ζώνη.



Χωρίς κεντρική καθοδήγηση, τα τουρκικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς υποβαθμίζονται.Αυτό το επιχειρησιακό κενό θα εκμεταλλευτούν τα ελληνικά Rafale.



Τότε θα τα μαχητικά θα κάνουν χρήση SCALP-EG μέσα από μια πλήρως απενεργοποιημένη τουρκική αεράμυνα καταστρέφοντας στόχους αξίας.



Ο γαλλικός πύραυλος SCALP-EG μπορεί επίσης να διεισδύσει σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, εξασφαλίζοντας την καταστροφή των «σκληρών» στρατηγικών στόχων (υπόγεια καταφύγια, ναύσταθμοι) χάρη στην εξειδικευμένη πολεμική κεφαλή διείσδυσης BROACH που διαθέτει.



Αυτή η συνδυασμένη δράση μετατρέπει την ελληνική Πολεμική Αεροπορία από μια δύναμη αναχαίτισης σε μια δύναμη προβολής ισχύος και στρατηγικής κρούσης εντός της Μικράς Ασίας πλεόν, για αυτό και ο Ερντογάν τα δίνει όλα ( πουλάει τους S-400) για να πάρει F-35. pentapostagma.gr



Η Ελλάδα πρόκειται να εξοπλίσει τα μαχητικά της αεροσκάφη F-16V με τον ισραηλινής κατασκευής πύραυλο Rampage, ο οποίος διαθέτει εμβέλεια έως και 250 χιλιόμετρα και έχει αναπτυχθεί με βάση το ισραηλινό ρουκετοβόλο σύστημα EXTRAΕίναι πλέον γεγονός μετά τις δοκιμές της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, ότι η ενσωμάτωση των ισραηλινών υπερηχητικών πυραύλων Rampage στο ελληνικό οπλοστάσιο, σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς γαλλικούς πυραύλους cruise Scalp-EG των Rafale μας, αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο.Η συνέργεια αυτή δημιουργεί ένα ισχυρό πλέγμα Αντιπρόσβασης και Απαγόρευσης Περιοχής (A2/AD), εμποδίζοντας την ελεύθερη κίνηση του αντιπάλου.Ο λόγος είναι ότι δημιουργεί πράγματι ένα ισχυρό πλέγμα Αντιπρόσβασης και Άρνησης Περιοχής (A2/AD) στο Αιγαίο, αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες.Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά πλέον τη δυνατότητα να εκτελεί ταυτόχρονα, πολυδιάσταστα stand-off πλήγματα από μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, εξουδετερώνοντας κρίσιμες εχθρικές υποδομές και συστήματα αεράμυνας.Rampage (Ταχύτητα & Διείσδυση): Πρόκειται για έναν αερομεταφερόμενο, υπερηχητικό πύραυλο με βεληνεκές 150-250 χιλιόμετρα. Καθοδηγείται από INS/GPS, αναπτύσσει πολύ μεγάλη ταχύτητα και εκτελεί βαλλιστική τροχιά. Είναι σχεδιασμένος για να πλήττει με υψηλή ακρίβεια σταθερούς και καλά προστατευμένους στόχους (π.χ. κέντρα διοίκησης, ραντάρ, συστήματα S-400) μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την εκτόξευσή του. Φέρεται κυρίως από τα αναβαθμισμένα F-16 Viper.SCALP-EG (Απόκρυψη & Στρατηγική Εμβέλεια): Είναι ένας υποηχητικός πύραυλος cruise με βεληνεκές που ξεπερνά τα 300-400 χιλιόμετρα. Διαθέτει τεχνολογία stealth (χαμηλής παρατηρησιμότητας) και πετά σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο (terrain masking), ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους για να παραμένει αόρατος από τα ραντάρ. Φέρεται από τα μαχητικά Rafale και Mirage 2000-5.