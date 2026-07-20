Ο τραγικός πατέρας Αριστοτέλης Ωνάσης κρατούσε άθαφτο επί 20 μέρες τον γιο του Αλέξανδρο... για να του μιλάει

Η κ. Γεωργία Βέττα αποκάλυψε σε παλαιότερη συνέντευξή της άγνωστες πτυχές της ζωής του μεγιστάνα, ενώ συγκλόνισε με την αποκάλυψή της ότι αρνούνταν να θάψει το πτώμα του γιου του, Αλέξανδρου, επί 20 ημέρες, ώστε να μπορεί να του μιλάει!«Ο Ωνάσης αγαπούσε τα παιδιά, αλλά ήταν τόσο απασχολημένος, οπότε δεν μπορούσε να ασχοληθεί πολύ μαζί τους.»Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να ακούει κουβέντα ότι είναι γιος του Ωνάση.»Η Χριστίνα ήταν σε άλλο κόσμο και πίστευε ότι δεν την αγαπούσε ο πατέρας της.»Δεν ήταν αγαπημένα τα αδέρφια, η Χριστίνα ήταν λίγο δύσκολη κοπέλα. Δεν έζησε σε οικογένεια.»Όταν σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος ήρθε στην κηδεία η Φιόνα, και έφερε μια ολόχρυση φωτογραφία του Αλέξανδρου, και έκλαψε πολύ.»Πώς σκοτώθηκε αυτό το παιδί! Έφυγε, πήγε στο αεροδρόμιο και δεν ξαναγύρισε!»Τον πήγανε στο ΚΑΤ, του είπαν του Ωνάση ότι είναι σε τεχνητή αναπνοή, αλλά το κατάλαβε ότι έχει πεθάνει.»Το ταρριχεύσανε το παιδί, για να το βάλει σε μαυσωλείο.»Είχαμε άθαφτο 20 μέρες στον Σκορπιό το παιδί, δεν το έθαβε! Δεν έδινε εντολή να θαφτεί το παιδί! Αγρίευσε ο Αρχιεπίσκοπος της Λευκάδας, και είπε ότι ή θα το θάψει ή να το πάρει να φύγει!»Ανοίγουν το φέρετρο και τι να δω, είχαν ανοίξει τα ρούχα του από τις ενέσεις που του κάνανε, μου ήρθε να πέσω κάτω» είπε η οικονόμος.Δείτε τη διήγησή της στο βίντεο που ακολουθεί: